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中國與特朗普家屬 展開「家庭外交」

发布于 February 10, 2017


（美国华盛顿9日综合电）美国总统特朗普的女儿伊万卡（Ivanka Trump）日前携女出席中国驻美大使馆春节活动，引发热议。有消息说，伊万卡出席春节活动前，中国驻美大使崔天凯已和伊万卡丈夫、新任白宫高级顾问库什纳（Jared Kushner）私下进行幕后会晤。彭博社报道分析，面对特朗普新政权，中国选择展开“家庭外交”，绕过传统外交渠道，与特朗普家属直接建立交情。

伊万卡本月1日携带会讲中文的五岁女儿阿拉贝拉（Arabella）出席中国驻美大使馆春节活动，随后又在网上上载阿拉贝拉用中文唱《新年好》的视频，该视频在网上广泛流传，获得不少中国网民赞赏。

一名不具名的白宫官员则透露，崔天凯和库什纳会晤时展开了广泛、积极的对话。

据彭博社分析，正当世界各国思索如何影响美国新政权之际，中国选择绕过美国国务院等传统外交渠道，与特朗普直系家属直接建立交情，减低中美爆发贸易战或军事冲突的风险。

美国前总统小布什任内担任白宫国家安全会亚洲事务资深主任的韦德宁（Dennis Wilder）说，伊万卡出席春节活动，让中国领导人非常满意，因为这推进了中国与特朗普和他家人之间的个人交情。他预料，白宫和中南海之间往后的沟通会非常直接。

韦德宁说，布什家族当年也采取类似外交策略：曾于70年代在北京担任美国高级代表的前总统老布什，就与中国领导人保持了个人联系。

中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽说，中国国务委员杨洁篪日前与美国总统国家安全事务助理弗林（Mike Flynn）通电话，但除了这类正式沟通渠道，中国也正寻找其他机会，与美国维持健康互动，“家庭外交”可被视为中国维持稳定中美关系策略的一部分。

中国媒体对伊万卡出席春节活动普遍反应正面，中共中央机关报《人民日报》旗下《环球时报》2日发表评论形容，伊万卡一系列举动是“充满善意的信号”，被理解为“对特朗普对华强硬姿态的一种平衡”。

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