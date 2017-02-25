中國新娘臉書貼圖 揭露大馬丈夫家暴

一名中国籍女子在脸书上载多张遭丈夫家暴及欺负的自拍照片及文章，引网民疯传讨论。

（槟城24日讯）远嫁到大马的中国媳妇在自身脸书上载多张遭丈夫家暴的自拍照片，文中写着“试着挽回、得知出轨、暴力对待、心灰意冷、彻底绝望”，写出自己这一个月来对丈夫的失望及绝望。

这篇短文及照片是于周四凌晨约4时，在社交网络上疯传，上载文字及照片的是一名中国籍女子，中文名为熊琳（译音）。

她在文中说，在写出这篇文章后，感到特别轻松，因为她已经决定与大马丈夫离婚，终结这逾6年的感情及不到1年的婚姻。

她在这数个月来都是咬着牙关，慢慢的煎熬。在结婚不到一年，就与丈夫争吵及冷战，慢慢晩归直到彻夜不归，渐渐才发现是丈夫外遇出轨，而丈夫的自私自利及毫无责任心，还多次无情的对她施暴。

她原本以为是自己是因回娘家(中国)的期间忽略了丈夫，才导致丈夫要与她离婚，并说道“是我太天真了！”。她还责问自己是哪里做得不够好，而且以“试着挽回、得知出轨、暴力对待、心灰意冷、彻底绝望”的字句，说出自己这数个月来的感受。

在经过这番折磨后，她不忘感谢丈夫让她更加爱自己，让自己有了更多的目标，而且也强调，不会再为他而难过，反之会继续努力证明自己，为自己及家人活得越来越好。

此外，在文中她也责骂自己，到底为何不顾亲人反对，就自己一人飘洋过海来到陌生的马来西亚开始生活。还说是只为了编织彼此的梦，她相信只要两人真心相爱，为家庭付出，就可以相伴到老，得到她要的幸福，但现在又得到了什么？

因为熊琳上载斩照片很多是正面拍摄的，不少网民质疑她是自导自演博同情及欺骗，也有网民说当时拍摄时是用手机后镜头拍摄，所以男事主并无察觉，因此在留言中网民掀起疑问及骂战。

从女事主熊琳上载的被殴打的自拍照，可见照片非常清晰，女事主也不忘望着镜头拍照。多张照片所呈现的过程是，女事主被丈夫用手臂勒颈项及撞打脸部，最后男子用脚压住女事主头部，男子则脱下眼镜擦汗。

由于被殴打的照片是自拍的形式，所以不少网民的留言，写说“照片是造假的”、“被打怎么还可以自拍呢？还拍到这么清晰？”、“感觉好假，是故意的吧？”等。

此外，也有网民也用冷言冷语来讽刺及调侃女事主，写说“自拍功力已经到顶端了”、“被打的表情还这么淡定，应该要痛苦”、“2017金马最佳女主角非你莫属”、“最好是男的看不见她在自拍”等，有些更是写道“中国女子爱说骗话，现在已证明一切”，文字带有歧视中国女人的成分。

然而，有网民在留言中站出来为女事主说话，并贴出女事主还未上载的连环图，写说这是一组连拍照片，女事主是选出较清晰的照片上载，并不是演戏，而且女事主是用后镜头拍，因此其丈夫才没发现被偷拍。

在一起6年 去年3月完婚

（槟城24日讯）两人在一起6年时间，并在去年3月完成婚礼，更是甜蜜“晒出”自己的当时结婚照及婚宴视频。

据女事主的好友告知，熊琳与丈夫是一同居住在槟城，在一起已有6年的时间，就在去年3月才完成结婚婚礼。

从女事主的脸书可见，她时常上载与丈夫甜蜜照片，而她也在去年3月31日，在脸书上载她与丈夫的结婚视频，也同时在去年6月上载结婚及婚宴照片。

其视频及结婚照都获得许多亲戚朋友的点赞及留言，纷纷献上祝福，并恭贺彼此新婚快乐及幸福美满。

熊琳上载结婚照时，也感性写道“人生的故事，经过的城市，所有的风景，最终也都成为温暖的回忆，有许多故事落满尘埃，但在心地，却依然如故的崭新，行走的时光，美好的景色，不是在眼里，而是在心里。”