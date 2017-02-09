不露臉照片成網紅 波蘭女名利雙收

（波兰8日讯）网络时代兴起的自拍风潮让许多漂亮女孩成为了网络红人，名利双收。但是有位女孩却剑走偏锋，发照片从不露出全脸，却也吸引了大量粉丝。

来自华沙的20岁女孩纳塔利娅·古特基维茨3年来在图片分享网站Instagram上圈粉无数，靠得不是美美的自拍，而是一些从不露出正脸、平凡普通的生活照。

纳塔利娅现在是伦敦的一名媒体经理。3年来，她共发布了450张照片，比一般的网络大咖发的照片要少得多，而且她只发朋友的正脸照，在自己的照片中则要么只露背影，要么用手臂遮挡脸部，完全掩饰了自己的面容。这种神神秘秘的美照为她吸粉10万多名，使她成为了一名与众不同的网红。

在接受西班牙采访时，纳塔利娅说，她的粉丝们总是期待着她在下一张照片中能露出整张脸，她就每次多露一点。人们对她的兴趣越来越大，花更多的时间查看她的资料，想找一张她露出整张脸的照片。此外，纳塔利娅认为自己很好地掌握了展露私人生活和保护隐私之间的平衡。

纳塔利娅在自己的Instagram帐户上发广告、推销多种品牌和产品。此外，她还凭借自己在网络媒体上的成功成为了伦敦的一名社交媒体专家。