不透露“情歸”何處 孫偉暄重投國陣懷抱

（本报古晋23日讯）工人党前任主席孙伟暄在沉静一段时间后，如今再重新投入政坛，他将会通过国阵成员党重新出发。

他不讳言已加入国阵其中一个成员党，也没透露有意加盟哪一个政党。不过他表示，如果他进党，也应该由党主席做出宣布，而不轮到他自己对外宣布。

“这些都是要等时机成熟了才公布。”

他是于今日接受《联合日报》记者访问，向其求证是否已成为国阵其中一个成员党的一份子时，发表谈话。

针对重投国阵怀抱的消息，他表明本身不会在外面造谣传故事，试探人家是否有意接受他，这也不会是他的做法。

而他在较早前也对本报记者表露，“你知道我进了，我有意思进了，那时候我已经早就进了”的言论，以及其接着说，“目前不方便透露有进哪一个政党，还是什么时候入党”，更让人确定孙伟暄早已加入某个国阵成员党，准备为国选出击。

目前身在吉隆坡工作经商的孙伟暄表示，自他从工人党主席一位退下来后，这段时间他都忙于个人事业。

虽然已经到吉隆坡生活好几年，惟，他也频密回来古晋及加帛。

他表示明天就会返回古晋，后天再去加帛。

至于政治方面，他表示在州选期间他还蛮活跃于政治活动，之后到现在暂时还在休息中，也没有活跃于政治活动。

无论如何，他说本身还是很关心砂拉越政治，也很常回去加帛，与选民朋友会面、关注福南小学学生福利，以及分发教育金。

询及今年也许是国选年，是否有意愿重返政治生涯，孙伟暄没有正面回应，仅说政治不是一条直路，当该退的时候就要退，能往前冲时就得继续往前。

他也认为政治是长远的，退下来并不代表永远退下来，有机会就会为人民提供服务。

他强调，一切都视政治局势而定，毕竟政治是变化多端的。