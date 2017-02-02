不視勝選理所當然 土保黨全力迎戰

（本报古晋1日讯）砂国阵后座议员俱乐部主席阿都拉赛多透露，在考虑来自多方面的汇报，甚至基层的反馈后，土保党最终委托已故前任首长遗孀拿督阿玛查米拉成为候选人。

“首长拿督阿玛阿邦佐哈里也已针对这件事情在数天前私底下会晤了查米拉，查米拉接着表明了本身接受这项挑战，延续先夫遗志的意愿。”

他说，阿邦佐哈里也趁此机会会晤基层领袖并宣布国阵委托查米拉成为候选人的消息。在阿邦佐哈里的宣布下，土保党山都望区国会议员拿督斯里旺朱乃迪会成为补选的竞选主任，获得土保党中央成立的委员会支援。

“由于还在服丧期，所以查米拉将只会在提名日现身，假使真的出现竞争，竞选期间土保党领袖会代查米拉展开竞选活动。”

阿都拉赛多今日出席砂土保党兼州国阵主席拿督阿玛阿邦佐哈里宣布丹绒拿督州选区补选国阵候选人宣布新闻发布会后受访时表示，他们已征询过宗教司和宗教专家的意见，宗教代表的说法是候选人在提名日当天现身没有问题，不过，如果出现竞争，那之后会由土保党领袖代为出面展开竞选活动。

“土保党不会把胜选视为理所当然，我们知道地方上有数个敏感课题，虽然丹绒拿督看起来算是国阵的白区，要继续捍卫丹绒拿督不是太大问题，但首长阿邦佐哈里依然重视这场补选，他要已故阿德南承诺和推动的每一项发展工程获得延续，并解决地方上的课题，作为对候选人和已故阿德南的守卫。”

他强调，国阵会延续阿德南的遗志，还会做好可能出现竞争的准备，也相信各阶层的领袖会扮演好他们的角色。