不爽水餃被吃 弟殺兄砍斷刀

（台湾16日讯）一盘水饺竟演变成兄弟阋墙的流血事件！花莲一对林姓兄弟（56、46岁）与母亲及妹妹同住花莲市中原路，原本租了个店面经营槟榔摊，但因弟弟经常在家大吵大闹，不是摔东西、就是骂人，搞得警察常上门，房东嫌麻烦将槟榔摊的店面收回，哥哥只能打零工为生，兄弟感情一直不佳。前天，因为哥哥未经同意就将弟弟包的一盘水饺吃掉，弟弟气到乱砸哥哥的房间，哥哥为此昨早上到警局声请家暴保护令。

弟弟中午返家获悉哥哥到警局报案后，拿着刀子就冲向坐在一楼的哥哥，并朝其胸、颈猛砍一刀，连刀子都砍断了，哥哥吓得不断后退，但弟弟仍不罢休，还跑到厨房拿了一把菜刀持续挥舞。当时在屋内的一名女性友人吓到大喊：“救命！不要打了！”未料弟弟竟怒回：“再喊连你一起砍！”邻居闻讯赶紧报警，弟弟才弃刀从后门逃跑。

警方到场发现哥哥倒卧血泊中，左胸有3公分深、2公分长的刀伤，脖子有长1公分、深1公分的刺伤，右手还有多处刀伤，研判应是以手挡刀，所幸送医抢救后保住一命。

邻居表示，林家的弟弟动不动就殴打家人，家人才会去声请家暴令，希望林男有所节制，没想到林男反而变本加厉拿刀砍人，早就是社区里的不定时炸弹。邻居们都摇头说：“最好赶快把他（指林家的弟弟）抓去关，以免造成更大危害。”

警方指，目前已循线追缉行凶的弟弟。律师何俊贤表示，弟弟持刀砍杀哥哥脖子胸口等致命要害，已涉10年以下的杀人罪。