不忘記幫助獨中 600萬令吉支票已備好

（本报古晋15日讯）砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里保证会公平对待所有种族和宗教。他说，他的600万令吉独中拨款支票已经准备好，国阵政府会帮助独中。

“砂督州选区内有两所华校，我每年都会拨款帮助该两所华校，所以我在砂督上阵9届以来，在华裔选民为主的投票站都有亮眼成绩，因为我帮助华校。我也和华裔很亲近，我在学校时与华裔、巫裔、伊班人为伍，这就是砂拉越的文化。为了保存清新的政治，我在上任后即表态，只要我还是砂州首长，就不会让巫统登陆砂州。”

他强调，让砂拉越人来治理砂拉越，让砂拉越的政党执政砂拉越才是上策，火箭并不是来自砂拉越，现在在马六甲也出现了内部矛盾。

“我会继续争取砂拉越在《1963年马来西亚协议》中的合法权利，因为我的父亲和纳吉的父亲敦拉萨过去代表砂拉越签署该项协议，所以作为其儿子，我们必须要履行合约精神。我们会设法重获砂拉越失去的权利，特别是在某位领袖在位22年期间，砂拉越失去的权利。”

阿邦佐哈里今晚在伦乐59华团联办2017年新春团拜晚宴上致词时，矢言要从布城把属于砂拉越古晋柏特拉再也的权利要回来，他说，就是因为这样，砂国阵需要力量，他请求丹绒拿督选民帮助他向联邦展示砂拉越的强大力量，他会继续为砂拉越斗争。

“我遵循阿德南的步伐，宣誓廉正，因为我相信，当上苍给予一个人委托时，那个人有义务去做点事情，所以我会把工作做好。”

他也提醒人联党要继续维持强大，不要再次发生矛盾，并指一旦华裔、巫裔、比达友和其他种族团结并强大起来，砂拉越会成为马来西亚的天堂。