上映20年話題不斷 《鐵達尼號》名導詹姆斯解畫：傑克必須死！

《铁达尼号》（Titanic）今年上映20周年，虽然已经20年，但不少人还替男主角里奥纳多狄卡皮欧（Leonardo DiCaprio）饰演的“杰克”（Jack）的死不值，网民经常提出千百个“救Jack方法”，最多人就是叫他爬上门板上，与凯特温丝蕾（Kate Winslet）饰演的“萝丝”（Rose）一同等人来救，还有人画图列明门板根本还有很多空间！

《铁达尼号》名导詹姆斯卡麦隆（James Cameron）多年来已经数度回应指“杰克”必死，2012年还指“杰克”爬上门板就会沉下，所以有空间也没有用，不过大家依然很关心“杰克”！

詹姆斯近日又被问起“杰克”之死，他直接回复“你翻开剧本第147页，杰克把木板空间让给萝丝，好让她能活下来，就这么简单。”詹姆斯表示之前曾参与一个节目《MythBusters》，与一众科学家及主持讨论“救Jack方法”，虽然很有趣，但仍然不同意科学家叫“杰克”及“萝丝”脱下救生衣再困绑在门板上，好让救生衣的浮力能够救两人。可詹姆斯卡麦隆也说，在负28度的水温下，脑袋早就受低温症影响，游下去绑东西？当他游上来时已经死了，这根本不可能。最后詹姆斯卡麦隆笑称“这些科学家很有趣，我也喜欢跟他们做节目，但这些都是狗屁。”