三馬拉漢社區領袖受促 監督區內毒品濫用問題

阿都卡林（左1）颁发委任状给马来西亚防止滥用毒品协会砂州妇女组成员。右1为马来西亚防止滥用毒品协会砂州妇女组主席兼砂学前教育及家庭发展助理部长莎丽花哈茜达。

（本报古晋22日讯）马来西亚防止滥用毒品协会（PEMADAM）砂州主席拿督阿都卡林点名并敦促三马拉汉区的社区领袖良好监督社区秩序，因为一旦社区内出现毒品滥用问题，便会衍生社会问题。

他说，本身在政府针对反毒活动所举行对话会上发现，三马拉汉区的社区领袖有时候知道谁家有人吸毒，不过有时候顾及邻里之间的关系，未有挺身去给予忠告。

“古晋地区的甘榜规模比较大，所以也许社区领袖无法透彻的了解每一家的状况，但三马拉汉的社区都是分散且每一个规模比较小，所以社区领袖通常都会知道社区内人家情况。”

不过，他希望社区领袖能监督好社区的秩序，因为只要社区里出现毒品滥用问题，就会衍生社会问题，如失窃。

也是砂青年及体育助理部长的阿都卡林今日为马来西亚防止滥用毒品协会砂州妇女组所举办“远离毒品”意识醒觉研讨会主持闭幕仪式，在会上致辞时语重心长的表示，政府不希望看到砂拉越和马来西亚毁在毒品手上，所以投放很大的努力去帮助上瘾者戒毒，甚至发放数以亿计的拨款去发展国家反毒机构（AADK）、肃毒组和马来西亚防止滥用毒品协会。

“要打击毒品滥用问题，就必须趁早采取防范措施，深入学校，接触家长提高民间对毒品滥用的醒觉意识。因为若没有采取全面的方式去应对毒品滥用问题，将导致个人、社会，甚至国家的衰败。”他直言，政府的目标是零毒品，但过去至今，毒品滥用问题仿佛有增无减。他不排除也许有人没有做好该做的事，毕竟贩毒是一门有利可图的生意。

“砂拉越的毒品滥用情况仍然受控，是全国其中一个毒品滥用指数最低的州属。虽然毒品滥用指数低，但不代表就可以忽视这个问题，毕竟星星之火可以燎原，所以政府依然给予重视。”

另外，阿都卡林透露，毒品的流行不断在改变，目前最受欢迎的毒品是合成毒品，如冰毒，因为制作容易，散货容易且迷幻的效果和海洛英及吗啡相同。