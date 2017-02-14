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丁酉年新春籌款 汶中籌獲25萬

发布于 February 14, 2017
汶中团拜获得贵宾拨冗出席观礼。前排左起依次为韩国驻汶莱大使曹源明伉俪，中国驻汶莱大使杨健，国会议员王长荷伉俪，汶中许月兰校长及署理董事长林文华。
汶中团拜获得贵宾拨冗出席观礼。前排左起依次为韩国驻汶莱大使曹源明伉俪，中国驻汶莱大使杨健，国会议员王长荷伉俪，汶中许月兰校长及署理董事长林文华。


（本报斯市13日讯）汶莱中华中学配合2017农历丁酉新年的到来，积极筹募学校软硬体设施等教育经费，以嘉惠汶中莘莘学子。幸赖汶莱及海内外各界热心人士的慷慨解囊及鼎力支持，截至2月12日晚上，汶中2017年新春筹款总额已突破汶币25万元，成绩斐然。
为感谢汶莱及海内外各界热心人士的踊跃捐款，并与汶莱民众共庆鸡年新春佳节，该校昨晚在和平堂举行新春团拜会，场面浩大、座无虚席，热闹非凡。
此项活动旨在使汶莱民众及赞助商欢聚一堂，互叙情谊，共度佳节，并回馈社会及答谢社会一直以来对汶中的支持，襄助该校校务发展，加速校园设施与教育环境之更新，提供高素质之教育嘉惠汶中莘莘学子。
作为贵宾的中国驻汶莱大使杨健和韩国驻汶莱大使曹源明及夫人在公务繁忙之际拨冗出席观礼，与本地民众欢度新春。汶中永久名誉董事长陈仙隆、林明祥、董事长王长荷、署理董事长林文华、各位名誉顾问、副董事长、董事们，校长许月兰及学校的行政人员亦出席祝贺。
不少汶莱社会闻人、商翁及公众人士皆纷纷到场观看，座无虚席，以感受新春团拜会之欢乐祥和的气氛。
当晚出席来宾还观赏到汶中生们呈献展现中华传统文化内涵的武术、歌舞节目等，让观众感受浓浓节日喜庆气氛，曼妙的舞姿，动人的歌声，博得满场如雷掌声。

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