一張舊照片網上相認 分離62年姐妹團聚

左起为二姐沈春兰、沈剑明及Rukiah（原名沈春梅），分离62年，一家人终于团聚了。

（本报美里31日讯）分离62年的姐妹终于在网上相认。在这个农历新年年初二，Rukiah在丈夫、2名女儿、女婿，以及4名外孙的陪伴下，特地从汶莱前到美里与沈家姐弟相认，一家人终于团聚了。

二姐沈春兰表示，“我妹妹回来了，全家人都很高兴，我们一家人终于团聚了。”

她说，Rukiah（原名沈春梅）于1955年2月28日出生在美里，排行第三，由马来人抚养长大。由于家里穷，父母无力抚养，在她出生后不久就将他送人，随后前往汶莱生活，现在也定居在汶莱，育有三名女儿及四名外孙。从此，姐妹二人便失去了联系。

沈春兰称，后来，她在亲戚朋友的帮助下，找到了这位送人妹妹，她曾经有去过汶莱找回妹妹，要与自己的妹妹相认，但猜想她大概还不能接受自己是养女的事实和不能理解父亲把她送人养的想法。所以，没有相认。

“沈春梅是老三，我是老二，我们还有一名姐姐、四名弟弟和一名妹妹。”

她说，春节前，她的大女儿在面子书上发了多张她与姐妹的合照，很意外因为一张旧照片，60年多年后，她们在面子书上“相认”，更在年初二，Rukiah与小弟沈剑明一同前到府上与她相认。

一时间，沈家姐弟妹一家欢声笑语，非常热闹。满屋子的家人都沉浸在他们团聚的喜悦之中。

另一方面，Rukiah表示，和亲姐弟相认之后，她很高兴，这是提前收到的生日“礼物”。

“这是我今年收到的最好礼物。”