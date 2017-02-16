一個月後再取締豬毛刷 黃慶偉提供法律意見

（古晋15日讯）贸消部将在一个月后继续取缔含猪毛漆器！浮罗岸区州议员黄庆伟为商家提供法律意见，以免被贸消局借故刁难。

正当外界以为，猪毛漆器风波止息之际，联邦贸消部长韩沙却在日前表示，有关部门只是给予商家一个月的缓冲期，以便为漆器进行标签。言下之意，贸消局在一个月之后，依然会展开取缔行动！

为此，黄庆伟给商家们提供了一些法律意见，以免在取缔行动中遭殃。

他指出，根据2013年商标（猪或狗部份制成品）条例，任何商家若没有为猪或狗成份制成品标签，将面对提控。个人商家将面对最高罚款10万令吉或监禁3年，公司形式的商家则将面对最高罚款20万。

“所以，在法律上，不是售卖这些物品会犯法，而是没有为这些物品进行正确标签才会犯法。”

与此同时，他认为，在面对种种压迫之际，应视保护商家为首要目标。他强调，本身不只是要保护华裔商家，也同样保护马来商家，因为无论是华人或马来商家，若是没有正确标签被怀疑含有猪或狗成份制成品，都可能被提控。

因此，他决定让大家知道该如何按照法律要求，为有关物品进行标签，以免让贸消局借故刁难。根据法律所要求，正确标签方式为：

（一）一旦售卖任何猪或狗制成品，都需要标签。

（二）标签必须注明“Diperbuat Daripada Babi” 或“Diperbuat Daripada Anjing”.

（三）标签必须是用马来语书写，可以附加其他语言，但必须有马来语。

（四）字体的高度必须不可少过10mm（即1cm ）

（五）标签必须贴在该物品上或展示在靠近商品处。

（六）标签必须在显眼的地方。

除此之外，古晋民主行动党也预备了合规格的标签，欢迎商家致电索取，可拨电联系082-335531 或直接拨电予黄庆伟016-8681239。