一份關愛 各自表述 民政愛檳城不遜火箭

（槟城10日讯）我们都爱槟城！槟首长林冠英宣布全槟发动“我爱槟城”运动后，槟民政党旋即在脸书上载《民政版我爱槟城》短片，朝野竞逐“谁才是真心爱槟城”。

槟民政党第一副主席胡栋强接受《光华日报》访问时，公开槟民政将打造系列“我爱槟城”行动，并强调这与行动党主导的不同。

“我爱槟城，不专属行动党。我们不会只流于口号，我们的爱将付诸于行动。何况，民政党自上世纪70年代执政槟州后，用建设来表达对槟城的爱。”

他说，槟民政党的是项行动主题，其实是“我爱槟城，救救槟城”。因为真爱槟城，就不允准开山砍树、任发展商填海索地，带给槟州环境巨大压力。

一份关爱，各自表述。联邦直辖区部长拿督斯里东姑安南的一个愿望，即想把槟城、部分马六甲和吉打的浮罗交怡列入联邦直辖区，引发轩然大波。

首长林冠英在东姑安南言论见报后，随即展开反击，强调不做千古罪人，绝不允准槟州被列入直辖区。这番回击，随即掀起朝野口水战。

马华全国副会长拿汀巴杜卡周美芬也开腔，直批槟行动党试图炒作槟民情绪、捞取政治资本。

不过，槟州政府没有因此退缩，反而加强力度，宣布槟行政议会周三一致通过，以州政府的层次推动这项运动，以向中央展示槟民反对的强烈决心。

州政府周三宣布，槟民政也在是日通过槟民政党妇女组脸书，上载长3分钟51秒的“我爱槟城”短片。由一位印度大兄口白开始，展示槟民政执政时期，如何让一个死气沉沉郊区，活出生命。

这条短片以槟城大桥开始，展示大桥建设如何改变槟州渔港命运，一桥相连让槟拥有更大发展条件，成就工业区建成同时，一度发展成“东方矽谷”。

接着，也借由乔治市美景来提醒人民，耗费10年申遗至功成的是民政主导的州政府。全片拍摄的槟城美景优雅动人，但格调较倾向旅游宣传短片，政治讯息较不明确。

短片强打已故第二任首长敦林苍祐打下的基础，才是今天槟城繁荣的根基，期许呼唤槟城人惦记民政党贡献。

胡栋强强调，自505全国大选后，槟民政党便制作了系列不同主题的短片，早前便逐条上传到脸书，只是没有获得太大回响。

“这次短片去年完成制作。我们将配合短片，展开系列行动，要给槟城人真正看到，爱槟城不该只用口号。”

他抨击林冠英在这课题上，炒作民粹。东姑安南的个人言论，根本不代表国阵立场，更不曾在国阵会议上提出。负责任州政府，应从政策上爱槟州，而非光说不练。

短片也配上下述文字：

“这里孕育青山绿水、各族传统文化和谐交融、居民生活安定。我们共拥有这块色彩独特、人情味丰富的土地。

这是孕育我们生命的槟城！我们爱槟城！”