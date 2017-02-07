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「O」水平考試放榜 奕中報捷

发布于 February 7, 2017


（本报马来奕6日讯）马来奕中华中学2016年剑桥”O”水平考试成绩报捷，在3位十一年级理科速成班及55位十一年级会考生中，有79.3%学生考获最少5科优等成绩，86.21%学生考获最少3科优等成绩。

在学科方面，物理、化学、生物及电脑科学及格率达100%，其中以物理学科的成绩表现最优秀。物理学科在39位考生中有34位考获A*或A，As成绩率达87%；化学学科有29位学生考获A*或A，As成绩率达74%；生物学科则有27位学生考获A*或A，As成绩率达69%；电脑学科有10人考获A*或A，As成绩率达62%。

在众考生中，来自十一年级理科速成班的蔡昀哲同学成绩最优秀，他考获8A*2A。其余的优秀生依次为房志轩9A*、吴家进8A*1A、翁嘉情5A*4A、陈湘婷5A*3A、郑家诚4A*4A、黄嘉慧4A*4A、洪玮奇3AA*5A、王雯欣2A*6A、李健铭4A*3A2B、黄尊泉3A*4A1B、萧芷萱3A*4A1C、田玉玲4A*2A2B、陈家栐2A*4A3B、华森1A*5A3B、翁健安3A*2A4B1C、罗汶卓2A*3A1B1C、朱慧珊1A*4A2B1C、李芯5A4B。

奕中林秀莉校长表示，此次剑桥“O”水平考试获得如此杰出的成绩，所有奕中师生都将以他们为荣。同时，她也希望在校学生们能以他们作为学习楷模，继续为校考取更好成绩。

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