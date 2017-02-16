「讓查米拉漂亮勝出」 阿邦佐要選民積極投票

（本报古晋15日讯）砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里表示，在丹绒拿督州议席悬空后，国阵不断寻找经常在丹绒拿督选区走动，对丹绒拿督有着深刻理解的候选人，最终，相中与地方选民互相熟悉的查米拉。他承诺，一旦查米拉当选成为丹绒拿督州议员，国阵在内阁的同僚将给予帮助。

“我们这次想要让一名女性进入州立法议会，因为我们认为，女性在国家和社会建设也有可扮演的角色，所以请你们帮我们照顾她（查米拉）。”

他说，本身知道丹绒拿督选民支持国阵，但最重要的是必须要在投票日当天，出去投票，砂州国阵要在补选中取得漂亮胜利，向联邦展现砂拉越的力量。

“在野党在补选中指控政府是因为选举才宣布许多工程，但其实，政府早已为丹绒拿督作出许多规划，只是藉由补选向选民仔细说明，希望选民继续支持国阵，让政府能继续推动为丹绒拿督计划的发展。”

阿邦佐哈里今晚在伦乐59华团联办2017年新春团拜晚宴上致词时指出，国阵和人联党在第十一届州选中都获得相当大的斩获，就连“火箭”都被击败。沈桂贤在石角的胜出，对外证明了沈桂贤是个狠角色。

“除了石角，人联党也成功拿下了巴都吉当，如今的实力硬如磐石。阿德南领导“阿德南团队”横扫了82个议席中的72个议席。在他离开后，我接任成为他团队的新领导人。接任成为新领导人对我来说不难，因为我有道格拉斯和占玛欣辅佐，还有阿旺登雅和沈桂贤成为团队伙伴。”

他称，阿德南为砂拉越留下了很好的体制，包括其以民为本的政策，他致力于推动乡区人民的发展，其中，丹绒拿督便是他的优先帮助对象。

阿邦佐哈里也在会上宣布拨款30万令吉，作为提升伦乐中公用途，拨款将在一周内发放。