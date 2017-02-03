「名譽遭到嚴重傷害」 潘基文棄選南韓總統

（韩国首尔2日综合电）联合国前秘书长潘基文昨天正式宣布不竞选南韩总统，称自己的抱负和爱国心，受到人格谋杀般的诋毁构陷，被迫铩羽而归，决定退出政坛，此举也使执政阵营丧失呼声较高的总统人选。但其实潘基文近期频挨批作秀，还意外暴露不懂民间疾苦，糗态百出，支持率早已下滑。

潘基文昨仓促举行记者会宣布“放弃纯粹初衷，不再谋求主导政治变革、实现国家团结”，“让许多人失望，我感到抱歉”。72岁的潘基文去年底结束十年的联合国秘书长任期，虽从未宣布参选总统，但过去3周时时表达企盼结束纷争分裂、凝聚社会共识的愿望。

支持率剩13%

潘基文的支持率从上月20%，近日骤降至13%，目前最大在野党共同民主党前党魁文在寅呼声最高。

南韩人民族心强，但潘基文赴任联合国前，从未加入任何政党，智库世宗研究所前主席朴基德指潘“未能建立具有远景和政治议程的领袖形象”，身为职业外交官，他难以负荷南韩艰难与颠簸的政治生活。

潘近期走访基层之举都被批作秀，暴露无法贴近民众的实情，有网友特地整理七大蠢事，包括到安养院喂长者吃饭，喂到脸上，还被质疑长者是躺着被喂，将致长者噎住。

另外还有潘不会买地铁票，同时硬塞两张纸钞；穿防护衣喷洒禽流感消毒液，身边记者却穿着如常；到超商只买法国高级矿泉水；参拜时留言要看小抄；不懂祭祀传统、喝下给亡父的酒；探视世越号罹难者家属，家属被政治消费要求牵手同行，种种行径令人啼笑皆非。