Tokio Marine Life愛心募捐 傳播做公益信念

（本报美里31日讯）由著名的日本保险公司马来西亚美里分行Tokio Marine Life的Power Eagle Group(PEG)保险代理员们于12月26举办的社会大型户外募捐活动，让每一位PEG的保险代理员在没有任何帮助任何依靠的前提下运用真诚与智慧，到美里市区的店家进行募捐活动。

该活动定义为募捐和锻炼交流能力为一体的大型公益活动，活动为期2个小时，主要活动内容有向店家募捐现钱和生活日常用品。除此以外，整个活动过程中贯穿着对于保险代理员的励志与慈善的教育与体会，在此基础上通过各种活动形式为美里的火灾难民们与低收入的家庭筹集善款，并将人人都可以做公益的信念传播给每个人。

活动内容包括空手筹款与爱心募捐。

“空手筹款”是在活动进行时，代理员们不允许携带现钱，在两小时内凭借自己的能力，向店家募捐到钱财或日常用品。

“爱心募捐”则是以小组为单位进行，各小组制定募捐方案、安排募捐行程，在零耗费制作募捐箱后，进行两个小时的街头募捐。在空手要钱这一基础铺垫下，以一个团队的形式展开活动，每个团队的代理员各司其职，共同出色完成组织任务。不仅能提升个人能力，更主要的是提倡团队的力量。

这次募捐活动活动非常有意义，他们尽自己的力量，在爱心的传递中贡献出自己的力量。从而帮助灾民和低收入家庭摆脱困境，让他们能感受到社会对他们的关爱。

凭着大家的努力，这次的“爱心募捐公益活动”圆满成功！