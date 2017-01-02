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POLYTRAP油脂分隔器無侵權 威達集團勝訴

发布于 January 2, 2017


（本报古晋31日讯）威达集团（Weida Group）成功从一宗要求索偿高达4亿令吉的专利侵权诉讼案中获得胜诉，捍卫集团所生产的POLYTRAP油脂分隔器产品无侵权之举。
古晋高等法院昨日由法官Stephen Chung做出判决，原告莫哈末纳央沙烈对威达集团所提出的诉讼将全数撤销，并需支付堂费。
威达集团主席拿督李春进今日在该集团召开新闻发布会时指出， 上述案件牵涉到公众的利益，而威达集团作为上市公司以及有良心的企业，他认为必须对外做出澄清。
他强调，该集团所生产的产品，包括POLYTRAP油脂分隔器产品均属原创，并向工商业界与公众保证，生产的产品坚持原创和高质量，客户们可放心使用该集团的产品，无需为产品原创性或任何商业流言与蓄意破坏而感到担忧。
对于上述诉讼案，他称，自2014年年底，原告莫哈末纳央和其位于古晋的代理商Pujatasara有限公司向威达集团与旗下公司提出诉讼，指控威达集团侵犯其产品专利SIMPAK食物残渣馀油脂分隔系统。
他称，在诉讼过程中，原告指POLYTRAP产品与SIMPAK完全相同，并在未经原告同意下进行销售和安装。因此，原告亦曾寻求法庭禁令，约束威达集团向外销售该产品，但是该申请当时被法庭推翻。
他称，该集团立场一致，肯定其产品从来无任何侵权之举，主要因为POLYTRAP产品构造操作模式与原告指的专利产品大有差异。其实POLYTRAP产品早在1998年面世，而原告的产品却在10年後，才获得专利注册，於过後推出市场。因此，所谓的POLYTRAP牵涉抄袭原告的专利产品视为无稽之谈。
他也指出，第一原告莫哈末纳央沙烈是霹雳州巴力文打人，为产品专利号MY-135509-A持有者。莫哈末纳央拥有的一家贸易公司Kitaran Potensi有限公司，授权Pujatasara有限公司代表其在砂拉越对索赔案提出诉讼。

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