Pisa現場測試 4月3日各校展開

汶莱去年正式加入成为国际学生评估计划，并于日前举行说明会，获得各校校长出席。

（本报斯市21日讯）汶莱去年正式加入成为国际学生评估计划（Pisa）后，将在今年4月3日开始，在各校进行国际学生评估计划现场测试项目。

为此，教育部工委会小组今日召集位于第一至第六区的各政府学校与政府学院校长，出席有关说明会。

全国国际学生评估项目主席哈碧巴在会上指出，此说明会主要在于让各校领导人明了有关学生评估计划的种种，并为在4月间开始落实的现场测试作好准备。

对于此测试，他表示是所有参与国际学生评估计划的国家必须经历，并由经济合作与发展组织（OECD）所指定的标准程序。

她进一步解释，这项现场测试基本上属于一项测量工作，在于鉴定相关用于鉴定日后作为学生评估考试用途之器材的质量外，也在于鉴定相关电脑运作能力，及相关器材的特征与数量。

基本上，上述现场测试结果将作为改进与修整国际学生评估计划运作机制中可能面对的问题，提升有关将作为2018年国际学生评估计划研究用途的数据的收集能力与有效性。

她指出，2月1日，教育部将召集所有私人学校与国际学校，出席同样的说明会，以让这些学校同样对国际学生评估计划与将在此计划下推行的现场测试项目有更具体的了解。