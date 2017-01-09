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FBI證實是被開除伊戰老兵 佛州機場槍手控謀殺

发布于 January 9, 2017


（美国华盛顿8日综合电）血洗佛罗里达州迈阿密一个国际机场的退伍美军埃斯特万，周六被落案控告谋杀，若罪成可能被判死刑。当局仍在调查他的行凶动机。

当地时间7日，美国联邦调查局公布了对佛州机场枪击案的最新调查结果。据联邦调查局推测，枪手是有意选中佛罗里达州的劳德代尔堡-好莱坞机场作为袭击目标的。联邦调查局仍在就枪手作案动机进行调查，目前仍未排除恐怖主义动机。

此前的调查结果表明，26岁的枪手埃斯特万·圣地亚哥（Esteban Santiago）是一名伊战老兵，曾在国民警卫队服役。去年圣地亚哥因表现不佳被开除，随后接受过心理治疗。去年11月，枪手曾去过美国联邦调查局的办公室。但当时在没有发现更多异常情况后，联邦调查局结束了对此人的调查。

据报道，26岁的埃斯特万向调查人员承认策划袭击，买了一张单程机票特意由阿拉斯加飞往迈阿密劳德代尔堡好莱坞国际机场（Fort Lauderdale-Hollywood International Airport）行凶。当局表示不清楚他为何选择该机场落手，并且不排除这是一宗恐怖袭击。

圣地亚哥被控谋杀及有关枪械罪名，最高刑罚是死刑。检察当局说，控罪反映案件的严重性，并反映联邦、州和地方政府执法人员保护社会及把针对居民和旅客的人绳之以法的决心。

当局在案发后曾向约175人问话，而圣地亚哥在长时间的盘问中，一直采取合作态度。

怀疑有精神问题的圣地亚哥，周五在事发机场以寄舱行李内的手枪，在行李认领大堂内乱枪扫射，造成至少5人死亡、8人受伤，他当场被捕。

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