CES展搶先看 超越智慧轉向實境

（纽约3日讯）美国消费性电子展（CES）5日起将于拉斯维加斯登场，今年也是CES创办第50周年，这次的看点包含能提供使用者不同体验的虚拟实境（VR）和扩增实境（AR），及能协助自驾车等机器运作的人工智慧（AI），重视的领域已超越“智慧”，转向新“实境”。

在今年的CES开展前，一连串的媒体活动将抢先在3日举行，让业界专业人士得以一窥最新的机器人、联网汽车、无人机及AR／VR的最新发展。今年的与会者将来自150个国家，除了Sony、乐金（LG）、三星等电子大厂，也有来自33个国家的600家新创公司一同参与这场年度盛会。

负责筹备CES的美国消费电子协会（CTA）总裁夏培罗说：“VR正在改变健康照护、农业、制造业和商业等产业的游戏规则…医生正在用VR强化传统疗法，建筑师利用VR打造更坚固的建筑，而旅游业者也靠VR简化假期规划程序。”

BBC指出，HTC可能在CES公布第二代Vive VR头盔，新头盔可能将具无线传输功能。预料另外两家VR大厂—Sony和脸书旗下的Oculus也会在CES上公布其他设备更新。

中国智慧手机大厂华为最近也延揽Oculus前主将拉瓦雷（Steve LaValle），市场认为华为将在CES上公布更多与VR有关的计画。

在结合真实与数位世界的AR方面，华硕等大厂可能公布采用Google的Project Tango深度感应技术的手持装置，而英特尔也有机会透露关于旗下AR装置Project Alloy的更多细节。

本届展览也将展出各式自驾车和半自驾车，其中本田据传将展示一辆装有AI“情绪引擎”的汽车，这个新技术的目标是让汽车更容易理解车上乘客。

在AI的加持下，CES上的一些新机器人也能加强与孩童互动，例如和小孩下棋或协助完成作业等。