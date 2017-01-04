首页 国际财经 CES展搶先看 超越智慧轉向實境

CES展搶先看 超越智慧轉向實境

发布于 January 4, 2017


（纽约3日讯）美国消费性电子展（CES）5日起将于拉斯维加斯登场，今年也是CES创办第50周年，这次的看点包含能提供使用者不同体验的虚拟实境（VR）和扩增实境（AR），及能协助自驾车等机器运作的人工智慧（AI），重视的领域已超越“智慧”，转向新“实境”。

在今年的CES开展前，一连串的媒体活动将抢先在3日举行，让业界专业人士得以一窥最新的机器人、联网汽车、无人机及AR／VR的最新发展。今年的与会者将来自150个国家，除了Sony、乐金（LG）、三星等电子大厂，也有来自33个国家的600家新创公司一同参与这场年度盛会。

负责筹备CES的美国消费电子协会（CTA）总裁夏培罗说：“VR正在改变健康照护、农业、制造业和商业等产业的游戏规则…医生正在用VR强化传统疗法，建筑师利用VR打造更坚固的建筑，而旅游业者也靠VR简化假期规划程序。”

BBC指出，HTC可能在CES公布第二代Vive VR头盔，新头盔可能将具无线传输功能。预料另外两家VR大厂—Sony和脸书旗下的Oculus也会在CES上公布其他设备更新。

中国智慧手机大厂华为最近也延揽Oculus前主将拉瓦雷（Steve LaValle），市场认为华为将在CES上公布更多与VR有关的计画。

在结合真实与数位世界的AR方面，华硕等大厂可能公布采用Google的Project Tango深度感应技术的手持装置，而英特尔也有机会透露关于旗下AR装置Project Alloy的更多细节。

本届展览也将展出各式自驾车和半自驾车，其中本田据传将展示一辆装有AI“情绪引擎”的汽车，这个新技术的目标是让汽车更容易理解车上乘客。

在AI的加持下，CES上的一些新机器人也能加强与孩童互动，例如和小孩下棋或协助完成作业等。

  • 從未在主場國際賽奪冠 蔚強矢搶頭彩圓夢

    （海德拉巴3日综合电）已夺过数个从大奖赛到超级赛级别冠军的大马顶尖男双陈蔚强，惟独从未在祖国范围赢过国际赛，这次，他誓要本月在砂拉越诗巫圆梦。 …
    January 4, 2017
    0 second read

  • 「新的開始」設計以反傳統方式 Camel Active 2017春夏系列面市

    （吉隆坡3日讯）Camel Active 2017春夏系列 -“新的开始”设计，以反传统方式面市，让正式工作服装加入俏皮元素，再配合城市风格却不失户外活动感觉是这一季的设计灵感，让…
    January 4, 2017
    6 second read

  • 歐製造業PMI 攀六年高點

    （本报美里3日综合整理）欧元区制造业上个月表现强劲，显示2017年欧元区景气复苏将有个好的开始，而且价格指标也明显上升，对欧洲央行而言是双喜临门。制造业景气改善，也激励欧股2日盘中…
    January 4, 2017
    8 second read
载入更多相关文章

  • 歐製造業PMI 攀六年高點

    （本报美里3日综合整理）欧元区制造业上个月表现强劲，显示2017年欧元区景气复苏将有个好的开始，而且价格指标也明显上升，对欧洲央行而言是双喜临门。制造业景气改善，也激励欧股2日盘中…
    January 4, 2017
    8 second read

  • 菲律賓財長：亞投行為馬尼拉 兩計劃提供融資

    （马尼拉19日讯）法新社报道，菲律宾财政部长多明戈斯19日说，他上周在马尼拉与亚投行行长金立群会面，金立群证实亚投行将为菲国两项计划提供融资。 …
    December 20, 2016
    0 second read

  • 「特朗普多頭」加持 美股明年看漲

    （本报美里19日整理报道）华尔街顶尖的美股专家预料“特朗普多头”将持续到明年，预料明年还会涨5%以上。 …
    December 20, 2016
    0 second read
Load More In 国际财经
评论功能已关闭