CCTV4砂特輯獲好評 廣州電視台來砂拍特輯

（本报古晋4日讯)随着中央电视台CCTV4拍摄砂拉越的特辑在播放后获得良好的回响，旅游、艺术及文化部助理部长拿督李景胜披露，在春节过后中国广州电视台也将到砂拉越来拍摄特辑。

他说，CCTV4播出砂拉越的特辑后，已证明能改变中国人民对砂拉越的印象，尤其是砂拉越的人文与美食有良好的印象。

他称，中国银行东马区域总经理张宏坤的母亲就是一个很好的证明，当他到古晋来工作后，他的母亲非常担心古晋的环境。而在CCTV4播出砂拉越特辑后，看见砂拉越的风土民情及美食，她因此而对儿子身处的古晋感到宽心。

李景胜是于今日会见张宏宽及中国银行业务发展高级经理刘锐财时，如是指出。

他感谢中央电视台播出十辑在砂州砂拍摄的特辑，这特辑播出遍及全球，这将可以让更多人认识砂拉越，是个对砂州非常好的宣传。

与此同时，他指出，中国广州电视台也刚联络上他，表达了要在春节过后前来砂州拍摄的意愿。

他表示，砂州旅游部将会展开更多媒体、电子媒体和数码媒体的宣传，以及在砂州拍摄电影，这样的宣传方式更快，而不再用传单。

他称，旅游在今年才开始在中国宣传。过去，他在中国介绍砂拉越时面对困难，包括旅游局和高官都不曾听过砂拉越，反之他们知道沙巴和汶莱。所以，旅游部要投入更多努力在中国宣传砂拉越。

另外，他说，青岛工商联合会代表团将于1月16至19日到来砂州考察，以探讨青岛与古晋往来合作的潜能。该代表团将会拜访李景胜。