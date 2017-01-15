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72歲中風店主 撿回一命 3層樓店屋大火毀10車

发布于 January 15, 2017
南兰律一间汽车公司于昨日凌晨5时发生大火。
南兰律一间汽车公司于昨日凌晨5时发生大火。


（本报诗巫14日讯）南兰律一间汽车公司于今日凌晨5时不知何故发生大火，烧毁3层楼店屋的底楼及二楼，并且有10辆待售及待修的汽车被烧成废铁，车身局部受到高温而熔解，蒙受巨大的损失。
该场大火波及的隔壁一个单位，也是一家经营二手汽车买卖的公司，同为郑姓的72岁店主独自居住在2楼，因最近刚中风，半边身体不灵活，所幸居住在三楼的其妻舅一家四口逃下来后，通知消拯人员将其安然无恙地救出来。
至于起火的单位，底楼是郑摩多公司，店屋后方有名50岁的吴姓工人与妻子同住，负责看守车厂，车厂内外停泊了许多待修及待售的汽车。这对夫妇与店屋2楼及3楼的20位租客，庆幸全部逃生。
根据店主郑某表示，他是子承父业租用这个单位经营车行，自他父亲传承下来至今，至少有30至40年的历史。
他认为火患可能是电流短路引起的。
他指出，大火是在底楼角头间的中间部位燃起，那里有修车及拆卸零件留下的油脂。
郑某今日凌晨5时零8分接到留宿店里的吴某急电通知后赶赴现场，由于消防与拯救员等不及郑某抵达现场，就费力将大门撬开，帮助散发高温及进入内部扑灭火势。
当消防与拯救员抵达时，火势已经烧得很猛烈，并蔓延到二楼。
发生火患的单位是在一栋拥有4个单位的三层楼建筑物角头间。
中央消防与拯救局是于凌晨5时47分接到通报，派出救援队伍到距离2公里外的现场，成功在6时左右控制了火势不再蔓延。双溪美拉消防与拯救局则于清晨6时14分派员前往支援。
郑摩多公司车行前方及道路旁边停泊许多待售及待修的汽车，而这起火患将停泊在车行外头的8辆汽车及停泊在车行内的2辆汽车烧毁。

丈夫剛逝世 通宵工作
4子單親媽圍沙龍逃命
（本报诗巫14日讯）南兰律郑摩多公司火患不仅将底楼车行设施及建筑烧毁，二楼建筑及内部也完全付之一炬，造成住在二楼租户的财物全部不保。
当中包括一位带着4名孩子的37岁单亲妈妈哭泣的表示，其丈夫不久前逝世，她本身在一家通宵营业的咖啡店工作至凌晨4时并走路回到住处休息，当她围着沙龙要去洗澡时，就发现浓烟滚滚而上，在惊慌之中急着叫4位10到17岁的孩子急忙逃走。
她很疲累表示，她昨日白天没有睡好觉，因为附近有位40多岁的华籍男子喜欢燃放鞭炮，吵得她无法入眠。
因着通宵工作才回家，还没有机会休息就逃难，她身上只围着沙龙，过后只好向朋友借用衣服穿。
来自达叻的这名单亲妈妈抹泪的表示，当时她有叫孩子把书包带出来，但是大家在惊慌之中，没有人拿书包，只有她本身拿了钱包及手机出来。
她指出，她的4位孩子都在求学中，因此她在不久前花费了一大笔钱购买孩子们的上学用品，但如今全都付之一炬。
火患店屋的二楼及三楼各有4间出租房，除了其中一间空置外，其他7间都有租户，至于隔壁单位的二手车行，店主独自住在二楼，妻舅一家4口住在三楼，全部安然无恙的逃出。
诗巫警区主任赛夫巴克里助理总监受询时证实，这起火患影响7户20名租户，根据目击者表示，火患是从郑摩多公司底楼后方烧起，并烧毁了10辆汽车，所幸没有伤亡报告。
起火原因有待调查，损失有待估算。

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