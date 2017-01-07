7月巴里奧美食節 料千名遊客出席

菲力拉惹（左5）率领一行人礼貌拜访市长俞小珊（右7）时，也赠送巴里奥纪念册给他。

（本报美里25日讯）为了庆祝和颂扬高山的独特美食、农业、森林和文化遗产，2017年第12届巴里奥美食节（Pesta Nukenen Bario）将于7月27日至29日，连续3日在巴里奥高原举行，预计约有千名游客届时将出席该项活动。

砂加拉毕协会主席菲力拉惹昨午率领会员们前往美里市政局礼貌拜访市长俞小珊，同时也邀请俞小珊出席该项活动。

他透露，巴里奥美食节是从2006年正式开始举办，截止2016年为止，巴里奥美食节已经成功吸引总共6千名的游客前往参与，而每月平均也有约500名的游客到巴里奥高原观光。

他指，对高原居民来说，生态旅游是可以保护高原森林的其中一方法，因此他们一直致力推动巴里奥的生态旅游活动。他也希望美里市长能够安排旅游发展小组协助巴里奥人民，共同推动及保护巴里奥的生态环境。

此外，菲力拉惹也要求马航飞翼在此活动期间及前后，增加前往巴里奥的班机。据悉，去年该组织曾向航空公司要求增加16班机，但是最终只获得半数，即8趟来回班机，而让许多有意出席活动的外地人士却因航班不足去不了而感到失望。

“砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里也曾对此活动表示兴趣，因此他希望此届活动届时能获得部长们的莅临，让场面更加生辉。”

美里市长俞小珊说，他印象中的加拉毕族是很简单、很直接的族群，而他在美里结交的第一位朋友也是加拉毕族。

他说，接下来他会安排市政局旅游发展小组成员到巴里奥，以协助推动巴里奥的生态旅游业。

另外，美里市议员约翰特饶也建议市政局在来临的活动中，安排市政局旅游发展小组前往巴里奥向当地人介绍美里，因美里对部份巴里奥人来说，还是很陌生。