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6邊警勾結國際毒販 綠茶包裝藏值670万毒品

发布于 January 19, 2017
警方在涉案警员住家搜获70克大麻。 图右为马泰边境警员涉嫌贩运的毒品，用绿茶包装。
警方在涉案警员住家搜获70克大麻。 图右为马泰边境警员涉嫌贩运的毒品，用绿茶包装。


（亚罗士打18日讯）6名边境警员勾结国际贩毒集团，用缅甸高山绿茶的包装来包装毒品。他们涉赚贩运总值约670万令吉的毒品。

武吉阿曼警察总部肃毒精锐部队根据情报，于周一晚上约8时北上吉北樟仑及本同县扫毒，揭发7名落网者中，有6人是警队调派到吉北黑木山边境安全机构服务的警员，包括1名助理警监阶级警官及5名普通警员，并起获75.3公斤冰毒及7.42公斤海洛因。

消息指出，该部队是于周一晚约7时50分，在本同县双溪甸拦截了1辆本田思域轿车及1辆迷你库珀轿车，并逮捕了3名男子，包括2名警员和一名巫裔男子，他们年龄介于27岁至30岁。

搜查发现，该辆本田思域车后厢及后座底下藏有74包重达75.3公斤冰毒及1包重达7.42公斤海洛因。

警方较后根据情报，在吉北樟仑一间洗衣店，逮捕另一名同党警员，并在该警员住家搜获70克大麻和4040颗马丸。

另有3名同党警员是在吉隆坡落网。

7名落网者将在1952年危险毒品法令第39B项条文下调查，一旦罪成，唯一刑法是死刑。

据了解，警方在这次行动中共起获4辆轿车、25万7千525令吉现款、4千泰铢、31万2千卢比和16沙地阿拉伯里亚尔，以及金饰。

全国总警长丹斯里卡立周二在个人推特赞扬武吉阿曼警察总部肃毒精锐部队，在吉北樟仑、本同及吉隆坡侦破一个炼毒中心，共逮捕7人，并起获75公斤冰毒和7公斤海洛因。

 

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