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5字真言贏921萬 曾志偉”好心有好報”勸行善

发布于 January 16, 2017
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曾志伟赴马来西亚云顶为《2017国际中华小姐竞选》担任大会司仪，昨日出席拜神仪式时，提到早前“买马仔”赢了1600万元（约921万令吉），志伟直言不能以开心形容，整件事简直是疯狂，未曾试过，亦从没想过会发生在自己身上。志伟称：“常说不赌不知时运高。很多人都恭喜我善有善报，只有我中。若真，希望是一个好榜样，大家多做善事，好心有好报。”志伟笑言中马后天天请吃饭，最高纪录试过一天吃4餐：“有些我没份吃，只是结账便走了。每天都接十多个祝贺电话，每个都问什么时候请吃饭，都不知要请到几时。”他自爆前日到吉隆坡已自掏腰包包了3桌，结账时还了万多元（约5756令吉）。

好心有好报 不断行善
问是否有内幕贴士？志伟说没有，自己选了一些，又问了一下朋友，当时全桌人一起买，但只有他一个中：“说明什么都是命中注定的，而且当时我约了人吃饭走了不在现场，得知中奖后即疯狂尖叫。我初时想应该有百多万元（港币），岂料朋友打来说是千多万元（港币），我第一反应傻了，然后再醉了，又要人抬出来。”
会否捐出部分奖金做善事？志伟坦言不需刻意，善事不用中奖才做，他对自己有承诺，就是不断行善。

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