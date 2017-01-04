首页 新闻 大视野 4種阿拉斯加鮭魚 感染“日本絛蟲” 全球饕客可能都吃下肚

4種阿拉斯加鮭魚 感染“日本絛蟲” 全球饕客可能都吃下肚

发布于 January 17, 2017
鲑鱼生鱼片是许多饕客喜爱的美食。
鲑鱼生鱼片是许多饕客喜爱的美食。


（综合16日外电报导）爱吃生鱼片的人要注意！美国疾病防治中心最新研究报告显示，阿拉斯加4种野生鲑鱼体内，被验出有日本绦虫寄生。过去多认为只有亚州鱼类才会感染这种绦虫，专家认为，这代表任何美国太平洋捕获的鲑鱼都可能被感染，可能进一步感染世界各地的饕客。
这份报告刊登在2月份的《新兴传染病》期刊，阿拉斯加渔猎部门和捷克科学院等专家组成的国际研究团队，针对64尾2013捕获的野生阿拉斯加鲑鱼进行研究，发现有鱼体内有卷缩的幼虫，经基因排序证实是“日本绦虫”（Japanese broad tapeworm）。
这种绦虫的正式名称为“Diphyllobothrium nihonkaiense”，以往研究多认为，只有亚洲的鱼类才会感染这种寄生虫。研究人员认为，这代表任何在美国太平洋沿岸捕获的鲑鱼，都有可能受感染。研究确认，至少有4种鲑鱼感染日本绦虫，分别为白鲑（chum salmon）、樱鲑（masu salmon）、粉红鲑（pink salmon）和红鲑（sockeye salmon）。
研究指出，由于鲑鱼在运送过程中仅冷藏，并未冷冻便直接送往各市场、餐厅，因此无法有效杀死寄生虫，民众会因为食用受感染的鲑鱼而进一步遭感染，且可能出现在世界上任何一个角落，从美国、中国、纽西兰，甚至欧洲都有可能。
美国范德比大学医学院教授夏夫纳表示，绦虫最多可以长到9公尺长，但大部分感染者可能不会察觉。这份研究报告的首席撰稿人科屈塔则表示，大部分人感染绦虫后都没有症状，少数人会有肠胃不适、恶心或腹泻等，有些人体重会下降。但也有例外，部分人受到大量感染后，会出现肠阻塞、胆管炎等较严重的症状。
疾病防治中心建议饕客，适当的冷冻或是将鱼肉煮熟，即可避免遭到绦虫感染。纽约Lenox Hill医院肠胃科主治医生欧柯洛进一步建议，将鱼肉以摄氏63度烹煮4至5分钟，就可以杀死鲑鱼体内的日本绦虫，或是把生鱼肉放在零下20℃以下冷冻7天，或零下35℃冷冻约20小时，也可达到杀虫效果。

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