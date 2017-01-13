39尺長18寸寬 全馬最長冰雕魚生列記錄

（古晋12日讯）泛马姑苏茶酒楼联合总会永久名誉会长、吉隆坡姑苏厨业好友会永久名誉会长、古晋姑苏厨业好友会永久名誉会长拿督斯里刘为强太平局绅于日前出席大马南洋风味吉隆坡中餐厨业好友会在吉隆坡所举办的举办全马最长水晶冰雕展览、鱼生、红酒怀旧年菜盛宴 。

刘为强也在会上见证马来西亚记录大全评鉴人员肯定现场由21条鱼生、18条冰雕生鱼及39种水果及蔬菜，將18种南洋风味的香料调配成独特的大马南洋风味鱼生酱料，在一班厨师妙手下，挑战制作39尺长及18寸宽的“大马最长水晶冰雕鱼生”，並成功被列入专门记录马来西亚人，所创下不可思议事物的马来西亚记录大全。

刘为强也在致词中表示，创始于大马南洋的鱼生, 在是项盛宴上经过大厨们的巧手拼盘、装饰，写下200人齐齐老生之状举。同时在座每一位宾客都是喜愛美食的饕客，所以在餐點的安排上，厨师们力求能让美食和特级红酒，做最好的搭配。

他也表示，这项主题为“回忆卅九·经典依旧”的晚宴筵开20席，由我国8位拥有超过40年经验的中餐名厨包括房友明、黄能顺、胡志威、叶育华、洪清宝、陈秉华、陈清安及刘瑞財，並与多位年轻厨师会员一同烹製8种经典传统新年菜餚。每一道年菜都是厨艺精华，不但回味无穷，也令大马南洋风味美食的知名度更上一

“年菜中值得一题的是好友會总务暨‘ 马来西亚十大名厨’ 大鼻厨王领军带领一班厨业后辈负责70年代”南洋风味光面烧猪“新年菜亲而自下厨 。此举将帮助吉隆坡厨业好友会一起为独特的大马南洋风味光面烧猪，带上国际舞台，再一次把大马南洋风味中式烹调发扬光大！”

他也强调，伴随着中华文化的发展，中华饮食业发展已经登峰造极了，它不仅是中华文化的重要组成部份，更是不可分割的。

同时也是上述年菜盛宴发起人的刘为强也表示，我们不难发现许多在世界各个角落落地生根、开枝散叶的华裔同胞、不管他们生在任何时代、 任何家庭、 新年端上桌的年菜都是最经典的。

他认为，年菜也是最具中华饮食代表性的名菜，虽然很多料理都不断提升，以佳肴的美味，但总离不开古早味。

他也表示，很多人都说我们今日的生活环境好了，吃得好穿的暖， 天天都像过年样的饮食习惯，不过处于这种美好的环境中，我们要格外珍惜。

“尤其是种族和宗教和谐，将会是国家继续和平昌盛的保证。因此，我们千万不要涉及任何破坏种族和宗教和谐的活动。”

最后，他也感激举办方精心准备，在上述年宴中，带给参加者们最顶级的用餐体验，有机会共襄盛举是非常难道的。