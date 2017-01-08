首页 新闻 国际新闻 33囚犯死亡 巴西監獄再發生暴亂

33囚犯死亡 巴西監獄再發生暴亂

发布于 January 8, 2017


（巴西圣保罗7日讯）继1月1日亚马孙州发生监狱暴动致数十人死亡事件后，巴西北部罗赖马州的一所监狱于当地时间6日又发生暴乱，致使33名囚犯死亡。
据巴西环球网6日报道，发生暴乱的是罗赖马州最大的基督山监狱，距离州府博阿维斯塔十公里。该监狱关押一千四百多名犯人，是设计容量的两倍。6日凌晨2时30分左右，监狱管理方发现了33具囚犯的尸体。
罗赖马州安全部门称，此次监狱暴力事件可能是狱中两个巴西势力较大的帮派火拼引发的，始作俑者是以圣保罗为巢穴的巴西第一大贩毒匪帮“首都第一司令部”（PCC）。在1日亚马孙州发生的暴动中，正是该团伙与另一名为“北方家族”(FDN)的贩毒团伙发生冲突，造成了巴西廿多年来最严重的监狱暴力事件。
有媒体报道称，此次事件极可能又是“首都第一司令部”和“北方家族”两个贩毒团伙之间发生厮杀斗殴造成的。
报道称，去年10月，基督山监狱就曾发生过这两个帮派之间的冲突，造成25人死亡，警方出动精英部队进行平息。
几天前，巴西亚马孙州一间监狱发生因犯人不同派系间的冲突引发的暴乱，造成56名囚犯死亡。其中，30人遭斩首或肢解。这是1992年圣保罗发生监狱暴乱致死111名犯人以来巴西最大的一次监狱暴动。

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