3.0與塑膠袋說不 實行3個月收入逾萬

（本报美里23日讯）“3.0与塑胶袋说不”实行已3个月，市政局已收到逾1万6千令吉！

美里市政局常月会议于今日上午10时30分开始，由市长俞小珊主持，在会议进行之前，所有市议员和职员们树立，为已故的前任首长阿德南哀悼1分钟，然后开始进行会议。

市长向媒体指出，以上超过1万6千令吉的20仙塑胶袋款项，是美里富丽华霸级市场的进项。

他感激美里的11间超级市场给予市政局的配合与合作，尤其是2间富丽华霸级市场，市政局已经收到了该市场的20仙塑胶袋款项。

这是市政局举办的“3.0与塑胶袋说不”塑胶袋收费20仙活动，获得了美里11间超级市场的参与。在每个塑胶袋20仙收费当中，10仙是属市政局、5仙为饮食固本、另5仙作为教育活动基金。

市长说，在以上其中5仙的饮食固本，应用在人民到超级市场购买东西的饮食品和日常用品，给予人民好处，这就是20仙的用法，也是一个很好的开始。

“3.0与塑胶袋说不”塑胶收费20仙活动的基金，已经有一些经费用于上个星期六在甘榜威雅叻斯举办清洁活动，希望能改变甘榜居民的生活环境。

这项塑胶袋收费20仙活动于2016年11月份实行，市长希望往后有更多的超级市场参与，一起改善美里环境。

他说，已经参与这项活动的商家，在超级市场都有贴上“3.0与塑胶袋说不”的贴纸，如果没有贴纸而收费20仙的商家是不合法的，人民必须加倍注意。