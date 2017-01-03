首页 新闻 北砂新闻 3.0與塑膠袋說不 實行3個月收入逾萬

3.0與塑膠袋說不 實行3個月收入逾萬

发布于 January 24, 2017


（本报美里23日讯）“3.0与塑胶袋说不”实行已3个月，市政局已收到逾1万6千令吉！
美里市政局常月会议于今日上午10时30分开始，由市长俞小珊主持，在会议进行之前，所有市议员和职员们树立，为已故的前任首长阿德南哀悼1分钟，然后开始进行会议。
市长向媒体指出，以上超过1万6千令吉的20仙塑胶袋款项，是美里富丽华霸级市场的进项。
他感激美里的11间超级市场给予市政局的配合与合作，尤其是2间富丽华霸级市场，市政局已经收到了该市场的20仙塑胶袋款项。
这是市政局举办的“3.0与塑胶袋说不”塑胶袋收费20仙活动，获得了美里11间超级市场的参与。在每个塑胶袋20仙收费当中，10仙是属市政局、5仙为饮食固本、另5仙作为教育活动基金。
市长说，在以上其中5仙的饮食固本，应用在人民到超级市场购买东西的饮食品和日常用品，给予人民好处，这就是20仙的用法，也是一个很好的开始。
“3.0与塑胶袋说不”塑胶收费20仙活动的基金，已经有一些经费用于上个星期六在甘榜威雅叻斯举办清洁活动，希望能改变甘榜居民的生活环境。
这项塑胶袋收费20仙活动于2016年11月份实行，市长希望往后有更多的超级市场参与，一起改善美里环境。
他说，已经参与这项活动的商家，在超级市场都有贴上“3.0与塑胶袋说不”的贴纸，如果没有贴纸而收费20仙的商家是不合法的，人民必须加倍注意。

  • gg20

    日本女孩初潮來 父母辦“赤飯派對”

    （日本23日讯）女性经历初潮（第1次月经）的年龄，大概是10至15岁。在日本女性的初潮出现时，家人会煮红豆饭（日称赤饭）来庆祝。原本“赤饭文化”只是家中私事，但最近因为一件事，而使…
    January 24, 2017
    0 second read
  • gg19

    人工智慧救命 準確率達80％ 能預測心臟病患何時會死

    （英国23日讯）英国科学家发表最新研究，称可以用人工智慧预测心脏病人何时会死亡，借此供医生选择最适当的治疗方式。该研究指出，人工智慧软体测量患者心跳数据，并综合患者过去8年的健康状…
    January 24, 2017
    0 second read
  • gg18

    對WiFi過敏？ 英婦抖震頭痛出紅疹

    （伦敦23日讯）互联网现今几乎覆盖全世界，但英国一名女子，偏偏对无线上网（WiFi）有过敏反应，令她失去居所和工作，甚至几乎无处可逃。 …
    January 24, 2017
    3 second read
载入更多相关文章

  • 提升美里公園設施 料耗133萬

    （本报美里23日讯）提升美里公园所有设施所需要资金初步估计达133万令吉！ …
    January 24, 2017
    0 second read

  • 美里殘協修建中心 陳超耀撥款5千

    （本报美里23日讯）卑尔骚州议员拿督陈超耀继去年拨款5千令吉予砂残障人士协会美里分部后，昨日再次拨款5千令吉，作为该部修建中心的费用。 …
    January 24, 2017
    0 second read

  • 美里貿消局派定心丸 春節統製品貨源充足

    （本报美里23日讯）贸消局美里分局局长佐阿兹米强调，当局列出的春节统制品货源绝对充足，足以应付春节时期市场需求。 …
    January 24, 2017
    3 second read
Load More In 北砂新闻
评论功能已关闭