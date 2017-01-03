3方簽署戰略聯盟協議 汶成航運戰略轉運中心

文青体育部部长丕显哈尔比与内政部长丕显阿布巴卡参观斯市与水村图片、资料展及产品销售摊位。

（本报斯市7日讯）我国汶莱将成为航空货运的战略转运中心，这将有利于加强中国、亚细安、亚细安+3、东东盟经济成长区贸易，这项协议包括在汶莱Cube Junction与香港AFL后勤，以及印尼的Cargo Link之间的签署战略联盟协议。

出席今天上午该战略联盟协议签署仪式的有汶莱Cube Junction总裁哈芝兰里、香港AFL后勤董事总经理丹尼尔，以及印尼Cargo Link董事总经理赫曼瑟迪亚弯，三方在汶莱国家工商会主席哈芝卡玛鲁汀和顾问再兰的见证下签署协议。

通过战略联盟协议，Cube Junction将扩大其在亚细安和中国之外的国际货运代理联盟。

通过这个联盟，Cube Junction还将在其他国家，如中国、马来西亚、印尼等多个国家设立办事处，由汶莱iCenter通过NCCIBD，在能力范围内启动青年倡议计划，对促进汶莱私营部门，就地方经济发展和国际贸易对亚细安经济共同体AEC、亚细安+3和东东盟经济成长区的倡议发挥重要作用。

为了协助国家实现经济多元化，Cube Junction的目标是促进纳米微型企业和中小企业在本地市场及在线销售，甚至于出口产品。Cube Junction在线市场也能让买家进行业务。

上述签署仪式是在安格烈德沙DMT大厦举行。