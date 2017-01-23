260涉案車子已被「盯上」 國內霸王車猖獗

（本报斯市22日讯）汶莱国内霸王车活动猖狂，就连私人租车公司也插上一脚。

陆路交通局指出，该局在多月前就国内霸王车活动而展开的监督行动中，已鉴定了超过260辆车子，被用作霸王车用途，并掌握了相关车辆的各方面资料，且已被列入该局监督行动名单中。

在上述监督行动下，该局也就此与皇家警察展开对付行动。其中已有6名从事上述活动者被罚款，另1名涉及此活动的外籍人士也已被移交给相关单位采取跟进行动。

不仅如此，2家被证实暗地里从事霸王车活动的车子出租公司营业执照已被吊销。

陆路交通局今日对从事霸王车活动者发出严厉警告，表示该局将对此违律活动采取严厉对付行动。

该局也指出，霸王车活动是项可被罚款的违律活动。

陆路交通局同时也表示，自去年9月23日推行德士跳表收费以来，国内民众对于国内德士收费已更具信心。

为确保汶莱德士保有良好形象及协助国内德士服务素质的改善，任何国内民众或旅客若发现有德士跳表收费被滥用或遭遇不合理的收费，可透过7292017 WhatsApp或电邮该局：jpdptg@land-transport.gov.bn。