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2018年初動工詩巫中環總站帶動經濟

发布于 January 25, 2017
本曼查拿督黄启晔（左4）及丹斯理武让诺（右4）合切蛋糕，祝福诗巫中环总站发展计划的顺利展开。
本曼查拿督黄启晔（左4）及丹斯理武让诺（右4）合切蛋糕，祝福诗巫中环总站发展计划的顺利展开。


（本报古晋24日讯）继古晋中环总站后，诗巫在不久的未来也将迎来一个综合性地方巴士终站—诗巫中环总站，服务诗巫市民和乡区人民。
预定于2018年初动工的诗巫中环总站，工程需时30个月，落成后将服务诗巫市民和居住在临近拉让流域，包括泗里街、民丹莪、加拿逸、桑、加帛、实兰沟、乌也、沐胶和拉叻等的乡区人民。
预计每日可接待5千名旅客的诗巫中环总站坐落在南兰上区敦阿末再迪阿德鲁斯路，占地面积9.36英亩，毗邻华利商业中心和甘榜圣淘沙。
摩登高级的多层综合性地方巴士终站—诗巫中环总站地理位置优越，距离诗巫机场只有8公里、诗巫医院3公里、诗巫市中心及连接加拿逸、桑和加帛的快艇码头5公里路程。
就好像古晋中环总站一样，诗巫中环总站还会成为诗巫唯一一个拥有商店、住宅、办公室及休闲娱乐服务的综合性地方交通终站。
诗巫中环总站将集结地方巴士、短途巴士和德士等运输服务，帮助提升大众运输系统的效率。每天发车，连接民都鲁、美里、木中、泗里街、斯里阿曼、古晋、沐胶、乌也、拉叻、加拿逸、印尼坤甸、汶莱双溪都九的长途巴士都会停靠诗巫中环总站。
诗巫中环总站提供的德士或短途巴士，甚至是地方巴士服务将给予旅客无缝接轨的通勤便利，让他们前往诗巫或砂拉越各个主要目的地。
诗巫中环总站可接待高流量的旅客并提供购物服务满足旅客需求，再提供高达1千700个停车位，免除市民停车问题。此外，诗巫中环总站将供应空调，让旅客能体验更舒适、更宽敞的巴士终站。
诗巫中环总站拥有超过1万平方公尺的空间、可被划分分层地契的商店及一个美食街，还会有超过200个公寓单位供销售、一个拥有171的房间的饭店让旅客休息、霸级市场、百货公司及休闲商店等。
诗巫中环总站的建设是州政府改善砂州巴士服务的努力，一旦泛婆大道和滨海公路建竣，陆路交通使用者将感到更为舒适、便利和缩短时间。
陆路也会成为一个砂州人更便宜的交通选择，因为巴士业者早前释出购买更大、更新和摩登巴士服务老越至三马丹路线的意愿；此外，机票的高价位和航班的有限进一步鼓励了人们对陆路交通的使用。
Permodalan ASSAR私人有限公司受委与诗巫一家建筑／发展公司联合领导诗巫中环总站的发展工程。Permodalan ASSAR私人有限公司总经理伽扎里伊斯迈今日在新闻发布会上表示，该公司在古晋建设的古晋中环总站取得成功，故有意把同样的概念带到诗巫。
他透露，该公司获得州策划单位批准建设诗巫中环总站及美里中环总站，以带给地方人民全新体验。至于美里中环总站，则属于一项大规模混合型发展计划中的其中一项组件，整个大规模混合型发展计划涉及面积达240英亩。
“旅客的流量往往遭到忽略，但我们会尽可能发挥高旅客流量的优势，供以公寓和其他设施，协助减缓诗巫市区的交通阻塞问题。”
他感谢本曼查拿督黄启晔愿意与该公司合作，帮助该公司实践梦想。他说，本曼查拿督黄启晔领导的公司拥有许多优势，将为发展工程带来积极影响。
“诗巫中环总站的建竣有望成为诗巫新里程碑和地标，带动地方上的发展。”
伽扎里伊斯迈也指出，诗巫中环总站和古晋中环总站一样是一项私人融资计划，而计划中的酒店设施料会是不低于3星级的酒店。

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