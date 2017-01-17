2017護照自由度 我國排全球第20

据2017年度全球“护照指数”调查报告汶莱护照的自由度排在全球第20位。

（本报斯市16日讯）加拿大知名金融咨询公司近日公布2017年度全球“护照指数”调查报告，汶莱护照的自由度排在全球第20位。

根据这项排名，持汶莱护照的公民不用申请签证，就可以到访134个国家和地区。

今年高居榜首的是德国，不必事先申请签证就能前往157个国家。新加坡取代韩国排名第2，可以免签而入境156个国家。瑞典与她并排第2。

韩国则以152个跌至第6名。日本以154个上升至第4名，与该国同一个排名的还包括意大利、荷兰、比利时、奥地利、卢森堡和葡萄牙。中国和印尼排第66，只有57个免签证国。

至于最少免签国护照，大多数为战争纷乱地区，其中阿富汗以23个排名垫底，之后为26个免签国的巴基斯坦、28个免签国的伊拉克和29个免签国的叙利亚。

金融咨询公司Arton Capital研究193个国家和地区的签证规定后创造了世界最有效护照指数（Passport Index），根据“护照力排名”给各国护照排出名次。

Arton Capital衡量护照力强弱的唯一指标是，以各国护照免申请签证概况，比一比哪一国护照最好用，并根据护照持有人不必事先申请签证或无须申请落地签即可入境的国家数量，进行排名。