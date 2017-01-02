2017年馬羽黃金大獎賽 1月17詩巫舉行

砂拉越体育理事会总监王江瑞博士（中）与丽雅集团董事经理沈喜榜（右2）推展2017年马来西亚羽球黄金大奖赛入场券。右起为丽雅体育用品有限公司总经理傅粉惜、砂拉越大厦营运经理玛格烈及丽雅体育用品有限公司营运经理傅惜粉。

（本报古晋31日讯）2017年马来西亚羽球黄金大奖赛将于1月17至22日在诗巫室内体育馆举行，热爱羽球及想要观摩这项国际赛事的民众可于1月1日起到州内各大LEA体育中心购买比赛入场券。

由Victor Far East赞助的2017年马来西亚羽球黄金大奖赛吸引了17个国家的顶尖羽球好手参赛，其中我国在巴西奥林匹克运动会的银牌得主混双组合吴柳莹和陈炳顺，以及男双组合吴蔚升和陈蔚强也参加这项大奖赛。不过，去年黄金大奖赛男单冠军拿督李宗伟没有参加今年的比赛。砂拉越体育理事会总监王江瑞博士表示，李宗伟今年没有参赛，但是他将会出席这项赛事。

此外，他指出，日本的奥林匹克运动会羽球选手，以及印度与韩国的顶尖羽球选手已确定报名参加明年的黄金大奖赛。他称，由世界羽球联盟主催、马来西亚羽球协会主办的2017年马来西亚羽球黄金大奖赛共有5个组别，即男单、男双、女单、女双及混双。初赛将于1月17日开打。他认为，热爱羽球的民众万勿错失观赏这场被列为世界羽联第三级赛事的黄金大奖赛。王江瑞是于今日在丽雅集团召开的新闻发布会上，如是指出。

他表示，诗巫被选为黄金大奖赛的举办地点，是因为耗资3千500万令吉的马运会羽球场座落于此，那里有足够的观众席、泊车位、邻近有酒店及容易抵达。

2017年马来西亚羽球黄金大奖赛总奖金高达12万美金（约53万令吉）。比赛开始的前两天，即1月17及18日的比赛可免费入场，从19日起的比赛则需入场券。

有意订购比赛入场券的民众可以到州内各地的LEA体育中心购买，包括位于古晋河婆大厦、砂拉越大厦、Cityone购物广场及中晋中环车站；诗巫SARAWAK HOUSE、巨人购物商场、三洋大厦及DELTA MALL；民都鲁PARKCITY购物广场及美里BINTANG MEGAMALL。

在1月19日入围赛的票价为每人15令吉（儿童票7令吉）；1月20日八强比赛票价每人25令吉（儿童票12令吉）；1月21日半决赛票价每人25令吉（儿童票12令吉）；1月22日大决赛票价每人35令吉（儿童票17令吉）。欲了解详情可联络丽雅集团082-418912。