2路路面坑洞龜裂 俞利文籲速維修

（古晋15日讯）古晋区国会议员张健仁特别助理俞利文指出，Ketitir路与煤炭路第15c巷的交叉路路面满布坑洞及龟裂，坑坑洼洼的路面已经严重的影响道路使用者的安全。

俞利文表示，Jalan Ketitir道路是连接煤炭路和石角地区多个住宅和商业建筑的主要道路之一，但是巴达旺市议会没有尽其责定期维修道路的工作，对道路使用者造成极大不便。

俞氏说，在接获投诉前往会见当地居民，从居民口中我们获悉道路问题已经存在已久，居民曾经向巴达旺市议会投诉有关问题却没有获得改善。路面坑洼已影响了整个主要道路，威胁了道路使用者特别是摩托骑士的安全，尤其是在夜间和恶劣天气期间更是危险，因为Jalan Ketitir道路与煤炭路第15c巷的交叉路段没有完善的路灯，再加上道路的坑洞使得道路使用者必须承受发生意外的风险。

“我们还获悉，在上届州选举期间，人联党在该地区放置了一个告示牌，显示该地区属于乡区发展计划的其中一个项目，但到目前为止还没有完成任何工程，甚至该地区的道路没有妥善保养。 ”

俞氏指出，他已向巴达旺市议会正式作出反映，并呼吁有关当局应当以人民的安全着想，迅速动工提升Jalan Ketitir道路与煤炭路第15c巷（jln Arang15c）的交叉路。同时，俞氏也促请罗克强作为巴达旺市议会的主席兼巴都吉当区州议员，在避免发生意外之前，立即处理这个问题。