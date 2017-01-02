首页 新闻 南砂新闻 2路路面坑洞龜裂 俞利文籲速維修

2路路面坑洞龜裂 俞利文籲速維修

发布于 January 16, 2017


（古晋15日讯）古晋区国会议员张健仁特别助理俞利文指出，Ketitir路与煤炭路第15c巷的交叉路路面满布坑洞及龟裂，坑坑洼洼的路面已经严重的影响道路使用者的安全。
俞利文表示，Jalan Ketitir道路是连接煤炭路和石角地区多个住宅和商业建筑的主要道路之一，但是巴达旺市议会没有尽其责定期维修道路的工作，对道路使用者造成极大不便。
俞氏说，在接获投诉前往会见当地居民，从居民口中我们获悉道路问题已经存在已久，居民曾经向巴达旺市议会投诉有关问题却没有获得改善。路面坑洼已影响了整个主要道路，威胁了道路使用者特别是摩托骑士的安全，尤其是在夜间和恶劣天气期间更是危险，因为Jalan Ketitir道路与煤炭路第15c巷的交叉路段没有完善的路灯，再加上道路的坑洞使得道路使用者必须承受发生意外的风险。
“我们还获悉，在上届州选举期间，人联党在该地区放置了一个告示牌，显示该地区属于乡区发展计划的其中一个项目，但到目前为止还没有完成任何工程，甚至该地区的道路没有妥善保养。 ”
俞氏指出，他已向巴达旺市议会正式作出反映，并呼吁有关当局应当以人民的安全着想，迅速动工提升Jalan Ketitir道路与煤炭路第15c巷（jln Arang15c）的交叉路。同时，俞氏也促请罗克强作为巴达旺市议会的主席兼巴都吉当区州议员，在避免发生意外之前，立即处理这个问题。

  • 凱里吁勿阻宗偉妮歌退役

    (吉隆坡15日讯)青年与体育部长凯里周六表示，希望大家在两位大马体坛名将李宗伟和妮歌大卫未来宣布退役之际，都能给予后两者支持而非阻拦，并强调本地羽球和壁球的接班培训刻不容缓。 …
    January 16, 2017
    0 second read

  • 「T-Team和海龜軍要捧杯」 登大臣：得學法伊茲

    (瓜拉登嘉楼15日讯)登嘉楼足总会长拿督斯里阿末拉兹夫表示，旗下的T-Team和“海龟军”登嘉楼欲要登顶，就必要拿出刚荣获国际足总奖项的法伊兹那种拼搏精神！ …
    January 16, 2017
    1 second read
  • 拿督李景胜分派红包予其中一位受惠人士。图左起为阁长贝清湛、永久名誉阁长贝清亮及筹备会主席熊千雨。

    李景勝：適佳節 辦施贈活動 紫理閣值得讚揚

    （本报美里15日讯）砂州陆路及航空交通与安全兼砂旅游部助理部长拿督李景胜表示，德教会紫理阁适逢佳节举办施赠活动，关心不幸群体的心及行动，值得赞扬！ …
    January 16, 2017
    0 second read
载入更多相关文章

  • 冥頑不顧 目無法紀 賭博中心 5度被取締

    （本报古晋15日讯）不法业者冥顽不顾，尽管于去年因营业非法网络赌博中心已被警方取缔4次，依旧目无法纪地继续营业，今日凌晨第五次遭警方取缔。 …
    January 16, 2017
    1 second read
  • 在拿督陈赛明的的见证下，在温氏显德堂师父温渊衔（左3）在众人的陪同下，移交医用床边桌予砂福利局局长阿邦哈志三苏丁（右2）。右1为8哩老人院负责人张友诚；前排左1为温氏显德堂代表薛华东。

    陳賽明呼籲民眾 網上 貼文留言需三思

    （本报古晋15日讯）砂福利、女性与社会和谐部部长拿督陈赛明提醒民众，在社交网站或社交媒体发布的贴文或留言时须一再三思，避免因为一时过失，发表具诽谤或诋毁他人的言论而面对法律责任。 …
    January 16, 2017
    0 second read
  • 拿督陈赛明（中）向老人院里的老人嘘寒问暖。

    陳賽明：新承包商接手 13哩老人院料今年完成重建

    （本报古晋15日讯）砂福利、女性与社会和谐部部长拿督陈赛明指出，13哩老人院重建工程预计会在今年上半年竣工。 她表示，原本预定会在去年竣工的重建工程，鉴于发展商的延误，致使工程无法…
    January 16, 2017
    0 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭