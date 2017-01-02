2越南漁船入侵水域 漁民及漁獲遭扣

（本报古晋18日讯）大马海事执法单位古晋执法组本月16日在丹绒西立（Tg Sirik）巡逻时，逮捕了2艘入侵我国水域的越南渔船，扣留了船上23名持有越南护照的渔民及4公吨的渔获，估计渔船及渔获价值200万令吉。

大马海事执法机构古晋执法组副总监沙里夫今日下午在古晋海事单位码头记者会上这么表示，当局是在本月16日下午3时50分时左右，于丹绒西立西海域100海里针对该艘越南渔船展开取缔行动。

他进一步表示，2艘船上共有23名船员，他们目前已被扣押在古晋海事执法单位内的拘留所，并援引1985年渔业法令下接受调查。

他也表示，所起获重达4千公斤的鱼只目前正在调查中。

另外，他也指出，这两艘渔船相信在大马海域活动已经有1个月，相信在砂州海域以外的公海有接应他们的大艘母船，并将所捕获的鱼只交予母船。

他指出，在渔业法令下，遭拘捕的外籍渔民将可面对不超过100万令吉罚款，如无法偿还罚款则将会被监禁，同时，渔船亦会被当局充公。

同时，他也指出，外国渔船非法入侵砂州海域，不排除与本地人士勾结有关，比如为对方提供资讯和情报等。尽管如此，当局会加强执法工作，全面杜绝任何非法海上活动的活跃。

另外，大马海事执法单位呼吁民众若发现可疑的海上活动，可向当局做出投报，好让该局执法单位及早展开取缔行动，投报热线是082-432544。