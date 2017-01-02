2貨船碰撞 300噸燃油泄漏海面

（新山4日讯）两艘集装箱货船，在巴西古当海域发生碰撞，300吨燃油泄漏海面。

事发后，柔佛港务局与新加坡海事及港口管理局，联手合作，共派出12艘清理油污船只，驶往事发海域，设立拦油网，控制洩漏燃油飘散。

庆幸的是，至今没出现人命伤亡投报，而且航道交通没受影响。

这起碰撞意外是昨天午夜约11时发生，涉及货车分别是在新加坡港口注册的Wan Hai 301号货船及直布罗陀港口注册的APL Denver号货船。

柔佛港务局接获货船相撞消息，立即知会新加坡海事及港口管理局，然后两国港务机构事派出清理油污船，在泄油的APL DENVER货船四周，设立拦油网，阻止燃油飘散。

新国海事及港务管理局发文告说，据APL DENVER货船船长反映，该船的其中一人油舱在相撞中损毁，以致溢出约300吨燃油。它透露，狮城乌敏岛西部海域已发现油污情况。该局将调查相撞原因。

柔州卫生及环境事务委员会主席拿督阿育拉末证实说，两艘货船是昨天午夜相撞，出现燃油泄漏事件。

他说，Wan Hai 301号货船在发生碰撞后，由于电源受损，无法操控，以致撞到6号右舷舱。

他说，根据我国环境局的检测数据，大部分燃油皆流向新加坡海域，乌敏岛海域受影响最大。目前，环境局调查肇祸原因。