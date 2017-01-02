2州馬華備戰大選各不同 玻停辦吉照辦新春團拜

（加央/亚罗士打7日讯）马华玻璃市州联委会为备战全国大选，今年暂停主办“马华玻州新春大团拜”，不过毗邻的吉打州马华却将照常主办新春大团拜，不受即将来临的大选所影响。

马华玻州联委会秘书林柏森说，玻州马华为备战大选，今年暂停主办新春团拜，虽然如此，玻州3个马华区会将各自在地方上，主办中小型的新春团拜，与华裔选民更近距离交流与接触。

他说，每年在州新春大团拜上，现场超过3千名出席者，以致玻州马华领导层未能在短短2或3个小时内，招呼到每名出席者，因此今年换方式举行。

他强调，马华为民服务的工作从505全国大选以后，至今不曾停止过，服务中心也一直打开着。

林柏森于周六早召开记者会时，如是指出。出席者有甘榜哥打乡委会主席戴著志、玻璃市园乡委会主席庄聪坛，以及加央区乡委会主席李思清。

另一面，马华吉打州联委会秘书拿督黄荣贤受询时表示，一如往年，马华吉打州联委会将照办新春大团拜，马华新春大团拜将于年初三（1月30日）下午2时30分在吉华独中冷气礼堂举行。

届时，吉打州务大臣拿督斯里阿末巴沙将莅临，向华裔选民祝贺新年。此外，吉打州马华及区会领袖亦将出席这项新春大团拜，与民共庆华人农历新年。

他说，吉打州马华新春团拜小组将于1月9日召开会议，商讨新春团拜事项，包括将安排各项舞台表演娱宾。

此外，也是马华加央区会秘书的林柏森说，玻州政府将于本月23日（周一）下午2时30分在加央华丽珊礼堂，分发新年红包予英特拉加央岸选区的华裔孤儿、单亲妈妈、乐龄（70岁以上）、残疾及贫穷人士，受惠人士共有667人。

他表示，分发新年红包是州政府的常年活动，与华裔人民同欢共庆迎接农历新年。

他说，此活动由马华加央区会、英特拉加央岸选区属下的5个乡委会、敏冬乡委会及仙那乡委会，协助州政府处理登记申请的工作。

他提及，届时玻州务大臣拿督斯里阿兹兰将亲临分发红包予受惠华裔。