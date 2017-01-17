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17國280精英競技 馬羽師賽票券開售

发布于 January 5, 2017
记者招待会进行时摄。右起砂羽球总秘书阿都哈迪，诗巫省省长许赞麒及砂州体育理事会 （SSC） 总监王光瑞。
记者招待会进行时摄。右起砂羽球总秘书阿都哈迪，诗巫省省长许赞麒及砂州体育理事会 （SSC） 总监王光瑞。


（本报诗巫4日讯）2017年1月17日至22日在诗巫室内体育馆举行的马来西亚羽球大师赛，即日起售卖该项6天大赛的票券。
该项首个在诗巫举行的国际性大奖赛，吸引了17个国家的280名羽球精英前来竞技，届时将有一番的龙争虎斗。
砂州体育理事会 （SSC） 总监王光瑞，砂羽球总秘书阿都哈迪及诗巫省省长许赞麒，今天中午假诗巫室内体育馆举行记者招待会。
该项由羽毛球世界联会主催，马来西亚羽毛球总会主办，砂拉越羽毛球协会、诗巫羽毛球协会及诗巫省公署协办的该项赛事为世界羽联黄金大奖赛的其中一站，总奖金高达12万美元。
诗巫省省长许赞麒称，比赛项目有男子单打、女子单打、男子双打、女子双打及混合双打。
砂州体育理事会 （SSC） 总监王光瑞说，在票价上，17日与18日为资格赛，入场免费；19日正赛的票价为成人15令吉，12岁以下7令吉；20日（复赛）及21日半决赛的票价为成人25令吉，12岁以下12令吉；22日决赛票价为成人35令吉，12岁以下17令吉。季票为80令吉，可以看全部时段的比赛。
比赛的售票日期为2017年1月的第一个星期，地点是在Lea Sport Center全砂分行，World Sports Equipment S/B （手机：016-8862255）， TN Sports （手机：013-8066699），Thump`s Up Badminton Academy（手机：019-8291868），Pro Wira Badminton （手机：012-8862627）运动器材店购得入门票。
比赛的最后3天（20日至22日）将由寰宇卫视进行全球直播。

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