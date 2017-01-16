16議員表明不赴會 特朗普就職各地擬大示威

（华盛顿16日综合电）美国候任总统特朗普将在来临周五宣誓就职，但抵制和抗议其就职的人越来越多；目前已有至少16个民主党议员表明不出席就职典礼，首都和全国各地酝酿在就职日前后爆发大规模示威。

据联合早报指出，法新社说，成千上万的美国人打算在特朗普就职典礼前后在全国各地举行示威，当中最受关注的是1月20日就职典礼隔日的“女性向华盛顿进军”游行（Women’s March on Washington）。主办当局估计，该游行可吸引到约20万人参加。

前天，近2千人经华盛顿的国家广场游行到黑人民权领袖马丁·路德·金塑像附近的公园，一方面抗议特朗普将就任总统，另一方也纪念马丁·路德·金。

这是特朗普就职典礼之前华盛顿发生的首个大规模抗议活动。示威者大部分是黑人。他们高喊口号称“我们不会被击败”。

民权领袖夏普顿（Al Sharpton）呼吁示威者捍卫现任总统奥巴马在白宫八年的成就。“我们要全国人民了解，大家为何而斗争，以及取得了什么成就。这些都须超过一届选举才能被扭转。”

从纽约前往华盛顿参加周六游行的黑人妇女威廉姆斯说，她为未来四年感到担心，因为“政府内不会有人会担心我关注的问题”。

根据法新社的统计，目前已有16个民主党议员表明不会参加特朗普的就职典礼，当中多位承认他们此举为一项政治抗议行为。当中最受瞩目的是马丁·路德·金的民运战友、众议员路易斯（John Lewis）。

路易斯上周五接受全国广播公司（NBC）清谈节目访问时说：“我没有把这位候任总统视为合法总统。”

路易斯也在订星期天播出的这段访谈中说：“我认为俄罗斯人帮助他胜选。他们协助摧毁了（民主党总统参选人）希拉莉的竞选活动。”

特朗普周六一早发推文反驳路易斯说，路易斯应该花更多时间处理他辖下选区的犯罪等问题，而不是“错误地抱怨选举成绩”。特朗普写道：“只会讲话、讲话、讲话——光说不练也没有政绩。可悲！”

特朗普讽刺路易斯引起许多人不满，多名民主党甚至共和党议员声援路易斯。当中内布拉斯加州共和党参议员萨斯（Ben Sasse）在链接到路易斯照片的推文中写道：“路易斯和他的‘讲话’改变了世界。”

与此同时，由于粉丝的强烈不满，百老汇黑人巨星珍妮弗·霍利迪（Jennifer Holliday）宣布决定退出配合特朗普就职礼而在19日晚举行的一场演出。

霍利迪曾在里根、克林顿和两位布什总统就职礼上献唱。她周六发表公开信，对自己答应该演出而引起其同志粉丝不满致歉。

特朗普自称白人工薪阶级的捍卫者，并曾诋毁墨西哥移民、穆斯林和其他少数民族。