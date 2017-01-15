15人流離失所 火魔吞噬5木屋

无情大火半小时内吞噬4间木屋。

（本报美里23日讯）5间木屋遇火劫，半小时内被夷为平地，导致15人流离失所。

罗东甘榜巴萧5间木屋昨晚10时30分遭祝融，幸好当时屋内的人及时逃脱，没有造成伤亡悲剧。

目前起火原因不详，但有居民表示看见是后方其中一间木屋先起火，之后才蔓延到隔邻的另4间木屋。

虽然当时下着大雨，但火势一发不可收拾，5间陈旧木屋迅速被火魔吞噬，另有2间木屋则受轻微波及。

住在其中一间双层木屋的思帝娜（18岁）当时和15岁弟弟在家，他们听见屋外有人高喊大火后，即刻起身观察周围，并看见后方的木屋火势已蔓延。

她受访时表示，因为当时非常混乱，她和弟弟来不及把财物救出，只能逃到邻居家致电给在附近超市工作的母亲。

她母亲和另2名同住的亲戚是在距离住家不远的超级市场工作，她们昨晚10时下班回家后，才看到安乐窝已陷入火海，幸好家人无恙。

火患发生时，居民不断提水灭火，直到消拯员抵达时，才发现灾场没有消防栓，导致灭火工作受阻，消拯员只能使用该局自备的两辆水车作业，接近午夜12时才将大火扑灭。

卑尔骚州议员拿督陈超耀11时接到消息后，在助理陪同下前往现场了解情况，并慰问受影响居民。

美里红新月会昨晚也到现场点算受影响人数，并于今天将衣物和饮食品送给灾黎。