點燃蠟燭獻上鮮花 蔡子今率紫輝閣悼念前首長

砂拉越晋汉省紫辉阁阁长蔡子今带动点燃蜡烛一瞥。

（本报古晋15日讯）砂拉越晋汉省紫辉阁全体执委、青年团及妇女组昨晚在阁长蔡子今的发动下，于该阁所楼下以点燃蜡烛或献上鲜花的方式悼念已故砂首长阿德南，以实际行动缅怀阿德南生前对华社那种支持的感恩之心。

在对已故首长阿德南的哀悼文中提到，砂拉越德教会紫辉阁作为一个推崇德教精神的福利与宗教组织，该阁全体德友借此简单的点燃焟烛及献花仪式，表达阁友们痛失一名伟大领袖的悲慽心情的同时，也祝福阿德南一路走好，更寄望他在上天的英灵继续眷顾砂拉越的各族子民，正如他在临终前一直记惦着砂拉越、“爱我砂拉越”的遗言那样庇佑着砂拉越及其子民。

已故阿德南的爱民如子、亲切友善、敢怒敢言的风范及精神，令全民肃然起敬，更是他的继承者及朝野从政者的学习典范。

“出任砂州首长短短数年光景，己故阿德南为砂拉越所作出的努力与贡献，是砂州子民有目共睹的事实，也不必我们多加赘述。不过，我们有必要宣告，他的果敢施政、一视同仁地对砂拉越华社及华教的关照，及破天荒承认华文独中文凭的壮举，可说已为我们华族、中华教育及华族文化在这片犀鸟之乡的沃土上，奠定了深根蒂固地茁壮成长，乃至万古常青的一大基石。”

蔡子今指出，虽然他已离我们而去，但他的精神与施政方略依然长在，希望新任首长拿督阿玛阿邦佐哈里继续秉持着阿德南的精神，完成阿德南的遗志，造福砂拉越的各族子民、强国惠民。

“今晚的点焟烛追悼已故阿德南仪式，是由本阁青年团及妇女组所发起，虽然仪式简单，但意义深远，我们哀荣追悼一代伟人的离世，也借此感恩他在有生之年为砂拉越各族子民，发展建设所作出的贡献与努力。拜别了可敬的阿德南首长，你的精神继续与我们同在，我们会永远铭记在心。”