黃順舸： 對阿德南敬意 聯民取消新春慶典

（本报古晋13日讯）鉴于砂州首席部长拿督巴丁宜阿德南的离世，联民党宣布取消所有在农历新年期间所举办的新春庆典活动。

联民党主席拿督斯里黄顺舸表示，该党作出上述决定以示对在周三下午1时24分，假三马拉汉心脏中心与世长辞的首长致以深层的敬意。

他指出，在华人传统，近亲或挚爱离世后，为表达对往生者的敬意，都会停止庆典活动。

“现在我们就为阿德南，一位备受众人爱戴和尊敬的领袖实行这个属于华人的传统习俗，这也是身为砂州子民的我们唯一可以为他所做的。”

部长拿督斯里黄顺舸在文告中，通知所有联民党的党员和支持者该党不会有任何农历新年庆典。

“我希望你们能了解，让我们一起携手为砂州子民付出那么多的领袖哀悼。”

他说，阿德南是一个备受社会各界敬爱的首长，他不论肤色、宗教、种族和区域的区别，是一位真正的全民首长。

当他在2014年上任砂州首席部长时，他承诺会当一名全民首长，他也做到了！

黄顺舸继说，从他为砂州人民带来的53项惠民政策，就可看到州民在他心中的分量。

虽然已故首长阿德南非华裔，但是却对华社需求有非常深层的了解，他承认了独中统考文凭，也一直强调砂州华社不是外来者，是真真切切的砂州公民。

也是砂第二财长的黄顺舸表示，他亲眼见证阿德南在缩小城市和乡区社会经济鸿沟作出的努力。

“在2015年4月份及11月份，他分别要我拿出5亿令吉，共10亿令吉作为乡区转型计划用途。”

“从这里，我可以看到他心系乡区人民。”

对于联民党，黄顺舸指出，虽然该党不是国阵成员党的一份子，但是阿德南却给予公平的对待，他知道联民党是一个具有大批国阵支持者的政党。

同时，阿德南也知道联民党拥有大量来自基层人民的支持者，因此作为一名为中心点的领袖，阿德南接受乱敏当并且让联民党有机会派候选人出战第十一届砂州选举。

部长也称，他见识过了阿德南在为砂州人民带来改变上持有的坚定信念、决心等，也表示会尽所有努力去履行阿德南所展开的惠民政策，已完成他的心愿与目标。