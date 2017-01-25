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黃順舸特別宴請團 負責接待中國代表團

发布于 January 25, 2017


（本报古晋24日讯）继砂拉越政府与中国具权威性的4家旅游企业代表签署合作意向书后，负责接待中国代表团的砂第二财政部长拿督斯里黄顺舸特别宴请团员，并邀请中国驻古晋总领事付吉军伉俪、领事蒋盈、砂拉越旅部常务秘书拿督依巴宏及中国银行东马区总经理张宏坤等人，拉近两地之间的友好关系及加强交流。
砂首长拿督阿玛阿邦佐欢迎中国代表团前来参与合作发展旅游项目，加强两地之间的旅游发展，以达到双赢局面。
同时，他也授权拿督斯里黄顺舸部长接待及安排中国代表团这次来访砂拉越的行程。他们今日也前往巴哥国家公园及实蒙谷人猿保护中心参观，体验砂拉越独一无二的热带雨林生态之旅。
砂拉越与中国企业合作的事项包括如何改造现有的旅游景点，以吸引和符合游客需求，所以也参观古晋老街及具有特色的文化遗产和金碧辉煌的砂州议会大厦，并感受古晋风土人情及华人老店经商的特色，同时也捉紧时间参观多个著名旅游景区，包括前天参观文丹村落及达迈度假村等。
中国代表团经过这几天的旅游和愉快交流，无疑促进代表团对提升砂拉越旅游业的灵感，并会更加认真及投入在双边共识之下拟定的策划方案，除了协助改造现有旅游景点，也包括带动与开拓中国旅客来砂拉越旅游的市场及改善航空交通服务，如提供包机及开辟长期固定航线。

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