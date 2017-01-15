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黃順舸宣布政府決定 砂科大畢業獲特許居留證

发布于 January 15, 2017


（本报诗巫14日讯）砂拉越第二财长拿督斯里黄顺舸表示，砂拉越政府决定，外国的学生来砂科技大学学院（UCTS）就读毕业后，可以获得特许居留证，并在砂拉越工作。
也是砂科大董事主席的拿督斯里黄顺舸宣布提供5份奖学金予中国学生，希望几年后该校可以成为国际大学。他也希望许许多多的中国优秀学生可以来砂科大就读，有朝一日促成国际科技大学的教育梦。
黄顺舸表示，在众多的公会或同学会的组织当中，留华同学会砂联会属于较新成立者，但是对于该会的会务与会龄是不能相提并论的，例如新会所的成立，就证明了一个新公会的年轻有为。
他说，兴建公会就是为大家盖房子，会所的落成，是可以让大家庭的每一个成员，感到喜悦与荣耀。会所可以是成果的一个标志，会务的一个平台，它将是强化凝聚力的一个家。
他说，硬体、软体、心灵体，会所代表新精神、代表宏观、代表新行动，可以加紧联系、增进情谊，登高望远。巩固两国间的传统友谊，促进并加强全方位交往，提高各领域的合作，作为弘扬“一带一路”丝绸之路精神的使者，大力宣扬与推动合作共赢，马中共同发展。中国国家主席习近平在推动“一带一路”时说：『我们要让自己生活过得好，也要让别人过得好。』
他说，“一带一路”是互利共赢之路，将带动各国经济更加紧密结合起来，推动各国基础设施建设和体制创新，创造新的经济和就业增长率，增进各国经济产生动力和抗风险能力。
他说，近来有一些政客把中资政治化，说“中资抢大马人的饭碗”。大家有目共睹的是，马中之间的合作，利在当下，功在长远，绝对没有也不会损害马来西亚人民的利益。
他表示， 马中合作常年以来树立了平等、互利、互惠、共荣共赢的成果，双方均从中获益，这是两国政治和人民经过长期共同努力取得的成果，绝不容许任何人诬蔑、诋毁与煽动仇华的情绪。
他称，留华同学会应该负起任务，努力向各方说明“一带一路”是共商、共建、共享的措施。共商就是集思广益，好事大家商量着办，使“一带一路”建设兼顾双方利益和关切，体现双方智慧和创意；共建是各施所长，各尽所能，把双方优势和潜能充分发挥出来，聚沙成塔，积水成渊，持之以恒的加以进展；共享是让建设成果更多更公平，惠及彼此的国民。打造彼此利益共同体和命运共同体，共同创造彼此更美好的未来。
他称，大家要知道，中国一向来是主张“亲望亲好，邻望邻好” ；中国一致坚持巩固睦邻友好，深化互利合作，努力使自身发展更好，也惠及周边国家。
他表示，再穷也不能穷教育是华人对教育的执着，这份执着不仅是对自己子女，也涵盖对整个母语教育体系的热心。多少年来，华人是一代接一代重视母语教育，出钱出力，使华教成功，在马来西亚形成一个有口皆碑的教育品牌。
他说，十年树木，百年树人，道尽教育的不容易。不过，教育的根是苦的，其果实是甜的，没有人可以否认，教育是回报最大的投资。
他道，无论发展教育的道路是如何艰辛，大家并不孤单。任何时候这条路上总是有志同道合者，乐意和我们风雨同路，同舟共济。今天，中国驻古晋总领事馆所设立的教育基金，也就是对教育伟大事业挺身而出而做出的努力。这个壮举，这种精神，值得大家赞扬。

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