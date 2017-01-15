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黃良杰：逢前首長哀悼期 春節藝術團演出暫取消

发布于 January 15, 2017


（本报古晋14日讯）晋汉连省华总会长拿督黄良杰指出，因砂前任首长阿德南不幸逝世，基于尊重，《2017年文化中国·四海同春》春节艺术团演出暂时取消，至于是否延后举行，目前还在等待消息中。
他是在接受《联合日报》针对《2017年文化中国·四海同春》春节艺术团取消进展的课题访问时，如是指出。他表示，由于前任首长不幸逝世，基于对逝者的尊重及砂州政府也宣布进入7天哀悼期，因此，该活动宣布取消。
惟，他透露，目前依然在等待消息，看看该表演团是否能够延后再来。
他称，部分表演团或许已抵达吉隆坡，在前来古晋的路上，因此，一旦表演团抵达古晋，该会依然会热烈接待。他表示，《2017年文化中国·四海同春》春节艺术团是否能够延后举行，得看该团接下来的演出时间是否能配合，因为该表演团此行乃是巡回演出，一站站进行。
换言之，该表演团接下来依然会到其他地方进行演出，因此，行程无法随意更改。
另一方面，被询及若演出延后举行，民众是否需要再次索票，黄良杰表示已获得票券的民众无需再次索票，一旦演出延后举行，民众可凭早前获得的票券进场。同时，对于演出临时宣布取消，他希望民众能够谅解及包含。

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