首页 新闻 中砂新闻 黃秀明：避免吊銷註冊 留台會須謹慎處理會務

黃秀明：避免吊銷註冊 留台會須謹慎處理會務

发布于 January 9, 2017


（本报泗里街8日讯）泗里街省留台同学会“第廿三届第一次会员大会”，昨晚假新福众楼酒家顺利召开，获得会员踊跃出席，并就会务进展及各相关事宜进行商讨。
主席黄秀明县议员在大会上致辞时表示，由于现在社团注册局非常严格，如没有按照该局条例每年呈报会务等事宜，可能将会有麻烦，甚至吊销注册，所以希望大家要谨慎处理会务等事宜，并特别提及前些日子传出大马留台联总现任总会长，就其所属同学会因被社团注册局吊销注册，而导致总会长一职之合法性受到质疑一事，要引以为戒。
同时，她也希望留台联总全体理事们，都能以睿智去克服当前所面对的有关问题，并且会有一个很好的结果，尽快平息风波，以维护联总及各相关同学会的形象。
另一方面，主席黄秀明县议员也说，台湾大专院校学士班第一梯次申请已经于去年12月15日截止，而第二梯次的申请将于今年2月15日至3月25日开放申请。
她吁请有意申请赴台深造的学生，可以在上述期间向该会副秘书薛沐财处探询详情，或索取申请表格。
她也说，去年共有6位来自圣安东尼中学的学生申请就读台湾海青班，结果他们全被录取，并预计在春节过后赴台。
据悉，所有出席会员也在该大会结束之后，也参加了该会假同一地点举办迎新送旧晚餐，并借此机会联谊与交流，以增进同学情谊。

  • 許慶璋：裝備好自己 小販要積極迎戰挑戰

    （本报美里8日讯）美里小贩联合会顾问拿督许庆璋指出，在目前经济低迷的时刻，大家不要抱着，小钱不赚，大钱挣不来的心态，以消极的态度面对生活。大家应该更加努力，开源节流，面对现实。就好…
    January 9, 2017
    0 second read

  • 林淑強：政府撥款不足 獨中必須自力更生

    （本报美里8日讯）美里培民中学名誉董事拿督林淑强表示，砂州政府虽拨款予独中，但杯水車薪，不足以用作一间独中的开销，因此独中在经济上得自力更生。 …
    January 9, 2017
    0 second read
  • 美里华人机器工会主席陈祖昌（右）颁发勤务奖予副主席陈慧明（中）。

    陳祖昌：聯絡情誼 會員歡聚一堂慶新年

    （本报美里8日讯）美里华人机器工会于昨晚在富丽华酒家举办元旦晚宴，获得众会员们的踊跃出席。 …
    January 9, 2017
    0 second read
载入更多相关文章

  • 張慶信冀修車公會 多安排培訓提高素質

    （本报诗巫8日讯）首相署东亚特使兼民都鲁区国会议员拿督斯里张庆信太平局绅希望诗巫车辆修理同业公会可以提供更多的车辆维修保养培训，让对这方面有兴趣的人士，可以参与并学习这一方面的技术…
    January 9, 2017
    0 second read
  • 砂拉越华族文化协会名誉会长许赞礼医生主持该会新届理事就职礼。

    砂文協理就職 推介4新書回顧歷史

    （本报诗巫8日讯）砂拉越华族文化协会于今早11时15分举行新届理事就职礼，同时也特意安排一场新书推介礼，推介该会出版的4部书籍。今早推介的新书书名分别为《加拿逸旧影像》、《流水暮禽…
    January 9, 2017
    0 second read

  • 科技改變社會倫常 張慶信：令人擔憂

    （本报民都鲁8日讯）民都鲁区国会议员拿督斯里张庆信表示，在现今社会，因为科技的发达，时代的变迁，过去传统社会所建构的伦常规范受到严峻考验，导致许多社会现象呈现复杂而混淆的状态。 …
    January 9, 2017
    0 second read
Load More In 中砂新闻
评论功能已关闭