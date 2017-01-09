黃秀明：避免吊銷註冊 留台會須謹慎處理會務

（本报泗里街8日讯）泗里街省留台同学会“第廿三届第一次会员大会”，昨晚假新福众楼酒家顺利召开，获得会员踊跃出席，并就会务进展及各相关事宜进行商讨。

主席黄秀明县议员在大会上致辞时表示，由于现在社团注册局非常严格，如没有按照该局条例每年呈报会务等事宜，可能将会有麻烦，甚至吊销注册，所以希望大家要谨慎处理会务等事宜，并特别提及前些日子传出大马留台联总现任总会长，就其所属同学会因被社团注册局吊销注册，而导致总会长一职之合法性受到质疑一事，要引以为戒。

同时，她也希望留台联总全体理事们，都能以睿智去克服当前所面对的有关问题，并且会有一个很好的结果，尽快平息风波，以维护联总及各相关同学会的形象。

另一方面，主席黄秀明县议员也说，台湾大专院校学士班第一梯次申请已经于去年12月15日截止，而第二梯次的申请将于今年2月15日至3月25日开放申请。

她吁请有意申请赴台深造的学生，可以在上述期间向该会副秘书薛沐财处探询详情，或索取申请表格。

她也说，去年共有6位来自圣安东尼中学的学生申请就读台湾海青班，结果他们全被录取，并预计在春节过后赴台。

据悉，所有出席会员也在该大会结束之后，也参加了该会假同一地点举办迎新送旧晚餐，并借此机会联谊与交流，以增进同学情谊。