黃培根：生意難做 顧客小販人數差不多

（本报诗巫23日讯）砂行动党副主席兼柏拉旺区州议员黄培根表示，近年马币狂跌，6%消费税的实行，百物高涨，造成国民的购买力狂泻，诗巫夜市小贩及市区店家表示生意掉了50%，成为历年来最差的新年景气。

诗巫行动党4位国州议员20日晚前往夜市及21日早向中央市场的小贩们拜早年，在询问民情时，得到这样的民间回应。

黄培根表示，夜市小贩表示生意难做，前来的顾客跟小贩差不多人数，购买力也大跌。有些开档的小贩是老人，只是为了找件事情过时间而已，很难赚到钱。

他说，其实人民要求的很简单，只是希望能够安居乐业，生活不苦，有足够的购买力而已。许多人问，马币兑换新币，从70年代的一对一，到如今的一比三，到底发生了什么事？大马有许多天然资源，而新加坡只是靠贸易，可见这是国家领导人的问题。

他说，国家经济与人民生活好不好，不是靠首相的几句话，人民要看到的是马币回升，廉洁的政府，这样才可能安居乐业。

他呼吁砂民在拜年时多分享马来西亚的前景问题，多关心国家的问题，叮嘱大家要保住诗巫及全砂的国会议席。

另外，诗巫行动党在2月11日（元宵节），上午8时至中午12时，将在拉让花园商店区的党部举行团拜，届时该党4位国州议员都会出席向群众拜年。黄培根邀请民众带小孩来拜年。