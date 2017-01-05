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黃培根促本土政黨解釋 「給華社一個交代」

发布于 January 5, 2017


（本报诗巫4日讯）砂拉越广播电台中文节目广播时段大幅删减，行动党砂州副主席黄培根州议员促请所谓捍卫华社权益的“本土政党”，包括人联党及联民党，向砂州人民清楚解释这项措施之所以落实的缘由。
黄培根接受《联合日报》记者的访谈时强调，砂拉越华社将会对此措施感到愤怒和无奈。
“原本每周21个小时的中文节目广播时段，即每天3个小时已显得不足，如今再大幅缩减至每周只有区区2小时，意味着不及原有的10%时段，简直是少得可怜。”
黄培根指出，整个事件说明了首长阿德南平日话说得漂亮，但对砂州华社不公的现象，他可能比前首长做得更不足。“在甫结束的州选前，他呼吁华裔选票回流国阵，支持阿德南，而砂州华社觉得他立场开明，而纷纷票投国阵。”
“如今我们却可以清楚看到，支持国阵，华社的权益反而失去更多。例如诗巫市议会署理主席职位，还有现今倍受关注的全国华小5千万拨款，以及国民型中学的拨款等。”
黄培根表示，人民要询问阿德南，作为砂拉越州的首长，对于砂拉越广播电台大幅删减中文节目广播时段，这对于州内华社是何等的不公。
“华人占了砂拉越人口比例的逾20%，而每天24小时中的区区3小时用以播放中文节目，这样的要求也无法满足华社吗？如此一来，华人在砂拉越是否还有立足点？”
他强调，任何语文节目的广播都不应从商业角度来看待。虽说广播电台或隶属联邦部门，但作为砂拉越州首长，阿德南应该有权利介入并干预砂拉越的本土电台操作。
“倘若任何事务皆宣称属于联邦课题，无法插手干预，那么隶属联邦的教育、经济、税务课题也无力协商，若然如此，为何华社还要将手中一票投给你，并将希望寄托在你身上？”
黄培根强调，同样的，人民在本届砂州选举支持砂人联党，让人联党赢得了更多议席，但华社的权益却日愈遭剥削。“若今天我是人联党主席，绝对就此据理力争，还华社一个交代！”
他重申，华社应致力争取公平且合理的中文广播时段，从原有的每周21小时大幅缩减至2小时，无疑对华人而言是极为不公的，也犹如向华人发出“政府不一定需要华人支持与配合”的讯息。
“而对砂拉越华社来说，倘若政府如此冷待华社，但华人却一味给予支持，岂非自取其辱？因为人民才是掌握国家命运的主人，若我们不晓得如何行使权利，就会目睹如此不公现象上演。”

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